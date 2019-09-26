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    Суспільство

    Голова комітету Ради з питань фінансів Гетманцев претендував на посаду судді КАС - ЗМІ

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    Підставою для відмови Данилу Гетманцеву стала низка фактів, виявлених на той момент Громадською радою доброчесності - Голова комітету Ради з питань фінансів Гетманцев претендував на посаду судді КАС - ЗМІ
    Підставою для відмови Данилу Гетманцеву стала низка фактів, виявлених на той момент Громадською радою доброчесності

    Вища кваліфікаційна комісія суддів відмовила Гетманцеву через спробу фальсифікації і приховування даних про себе

    Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у 2017 році претендував на посаду судді Касаційного адміністративного суду.

    Про це йдеться у документі, що оприлюднили ЗМІ.

    У документі зазначається, що Вища кваліфікаційна комісія суддів відмовила Гетманцеву через спробу фальсифікації і приховування даних про себе.

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    Як свідчить документ, підставою для відмови Гетманцеву стала низка фактів, виявлених на той момент Громадською радою доброчесності.

    По-перше, рада встановила, що Гетманцев був засновником підприємства TOB «M.C.Л.», щодо якого є «висновки правоохоронних органів про сприяння тероризму». А саме – СБУ здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами TOB «M.C.Л.».

    По-друге, на підприємстві, співвласником якого є Гетманцев, були виявлені непрозорі механізми для обходу санкцій та несплати податків.

    По-третє, Гетманцев був помічником-консультантом народного депутаті від Партії регіонів Володимира Сівковича, який перебуває у розшуку за підозрою у силовому розгоні учасників Євромайдана 30 листопада 2013 року.

    По-четверте, Гетманцев був засновником TOB «Юрімекс», де володів більш ніж 50%. І це ТОВ є джерелом значних прибутків.

    Як вказується у висновку Вищої кваліфікаційної комісії суддів: кандидат на посаду судді Касаційного адміністративного суду Данило Гетманцев не вжив заходів для усунення цих ризиків або їх спростування, чим продемонстрував пріоритет власних інтересів над інтересами авторитету суду і України.

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