Голова комітету Ради з питань фінансів Гетманцев претендував на посаду судді КАС - ЗМІ
Вища кваліфікаційна комісія суддів відмовила Гетманцеву через спробу фальсифікації і приховування даних про себе
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у 2017 році претендував на посаду судді Касаційного адміністративного суду.
Про це йдеться у документі, що оприлюднили ЗМІ.
У документі зазначається, що Вища кваліфікаційна комісія суддів відмовила Гетманцеву через спробу фальсифікації і приховування даних про себе.
Як свідчить документ, підставою для відмови Гетманцеву стала низка фактів, виявлених на той момент Громадською радою доброчесності.
По-перше, рада встановила, що Гетманцев був засновником підприємства TOB «M.C.Л.», щодо якого є «висновки правоохоронних органів про сприяння тероризму». А саме – СБУ здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами TOB «M.C.Л.».
По-друге, на підприємстві, співвласником якого є Гетманцев, були виявлені непрозорі механізми для обходу санкцій та несплати податків.
По-третє, Гетманцев був помічником-консультантом народного депутаті від Партії регіонів Володимира Сівковича, який перебуває у розшуку за підозрою у силовому розгоні учасників Євромайдана 30 листопада 2013 року.
По-четверте, Гетманцев був засновником TOB «Юрімекс», де володів більш ніж 50%. І це ТОВ є джерелом значних прибутків.
Як вказується у висновку Вищої кваліфікаційної комісії суддів: кандидат на посаду судді Касаційного адміністративного суду Данило Гетманцев не вжив заходів для усунення цих ризиків або їх спростування, чим продемонстрував пріоритет власних інтересів над інтересами авторитету суду і України.