Голова Рівненської облдержадміністрації заразився коронавірусом

Віталій Коваль повідомив, що буде вдома, але працювати в онлайн режимі

Віталій Коваль отримав позитивний ПЛР-тест вранці 9 листопада

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль заразився коронавірусом. Про це Коваль написав в Facebook.

Голова Рівненської ОДА розповів, що отримав позитивний ПЛР-тест вранці 9 листопада.

Наразі він проходить лікування на самоізоляції.

«Друзі, на жаль, Covid-19 дістався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Відчуваю себе нормально. Ускладнень немає. Протягом двох тижнів буду вдома, але працювати в онлайн режимі», – написав Коваль.

Також голова облдержадміністрації закликав громадян дотримуватися правил карантину.

«Ще раз підкреслю: коронавірус - не жарти. Носіть маски, не забувайте про дотримання дистанції, дезинфікуйте руки і робочі поверхні. Бережіть себе і будьте здорові», – додав Коваль.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.