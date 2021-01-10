  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві за минулу добу виявили 404 випадки коронавірусу

    • Розсилка
    Усього за період пандемії у столиці сталися 2077 летальних випадків від коронавірусу - У Києві за минулу добу виявили 404 випадки коронавірусу
    Усього за період пандемії у столиці сталися 2077 летальних випадків від коронавірусу

    За добу одужало 455 людей

    У столиці протягом суботи, 9 січня, виявили 404 хворих на коронавірус, 10 заражених людей померли.

    Про це йдеться у повідомленні міського голови Києва Віталія Кличка.

    За даними столичного мера, усього за період пандемії у місті 2077 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання станом на ранок 10 січня – 117217.

    Протягом останньої доби Covid-19 діагностували у:

    • 264 жінок віком від 18 до 90 років,
    • 125 чоловіків віком від 18 до 83 років,
    • 10 дівчаток від 20 днів до 17 років та 5 хлопчиків від 4 до 11 років.

    Кличко поінформував, що захворіли, зокрема, 9 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 31 пацієнта. Одужали за добу 455 людей. Усього коронавірус подолали 43239 мешканців столиці.

    96d4184-0

    Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 185, у Печерському – 58 та в Солом’янському районі – 42 випадки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1115026
    • Одужали
      791598
    • Хворіють
      303661
    • Померли
      19767

    Нагадаємо, станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2100 осіб;
    • летальних випадків – 99;
    • одужало – 5292 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 23245 (зокрема методом ПЛР – 17718, методом ІФА – 5527).
    Читайте також:
    Парадокси українського карантину. Чим третій локдаун відрізняється від попередніх?
    Теги: Віталій Кличко Київ хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies