У Києві за минулу добу виявили 404 випадки коронавірусу

Усього за період пандемії у столиці сталися 2077 летальних випадків від коронавірусу

За добу одужало 455 людей

У столиці протягом суботи, 9 січня, виявили 404 хворих на коронавірус, 10 заражених людей померли.

Про це йдеться у повідомленні міського голови Києва Віталія Кличка.

За даними столичного мера, усього за період пандемії у місті 2077 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання станом на ранок 10 січня – 117217.

Протягом останньої доби Covid-19 діагностували у:

264 жінок віком від 18 до 90 років,

125 чоловіків віком від 18 до 83 років,

10 дівчаток від 20 днів до 17 років та 5 хлопчиків від 4 до 11 років.

Кличко поінформував, що захворіли, зокрема, 9 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 31 пацієнта. Одужали за добу 455 людей. Усього коронавірус подолали 43239 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 185, у Печерському – 58 та в Солом’янському районі – 42 випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 1115026

Одужали 791598

Хворіють 303661

Померли 19767

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Нагадаємо, станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2100 осіб;

летальних випадків – 99;

одужало – 5292 особи;

здійснено тестувань за добу – 23245 (зокрема методом ПЛР – 17718, методом ІФА – 5527).

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