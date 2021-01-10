У Києві за минулу добу виявили 404 випадки коронавірусу
За добу одужало 455 людей
У столиці протягом суботи, 9 січня, виявили 404 хворих на коронавірус, 10 заражених людей померли.
Про це йдеться у повідомленні міського голови Києва Віталія Кличка.
За даними столичного мера, усього за період пандемії у місті 2077 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання станом на ранок 10 січня – 117217.
Протягом останньої доби Covid-19 діагностували у:
- 264 жінок віком від 18 до 90 років,
- 125 чоловіків віком від 18 до 83 років,
- 10 дівчаток від 20 днів до 17 років та 5 хлопчиків від 4 до 11 років.
Кличко поінформував, що захворіли, зокрема, 9 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 31 пацієнта. Одужали за добу 455 людей. Усього коронавірус подолали 43239 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 185, у Печерському – 58 та в Солом’янському районі – 42 випадки.
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Всього1115026
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Одужали791598
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Хворіють303661
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Померли19767
Нагадаємо, станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2100 осіб;
- летальних випадків – 99;
- одужало – 5292 особи;
- здійснено тестувань за добу – 23245 (зокрема методом ПЛР – 17718, методом ІФА – 5527).