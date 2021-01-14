Нью-Йорк розриває контракти з головною компанією Трампа

Відома Central Park Carousel - четверта карусель на цьому місці із 1871 року

Влада Нью-Йорка розірве контракти з організацією Трампа на карусель, ковзанки та поле для гольфу

Влада Нью-Йорка розриває три контракти з Trump Organization після штурму Капітолія. Президента Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до цього.

Про це йдеться у заяві мера міста Білла де Блазіо.

Міська влада повідомить Trump Organization, що починає скасовувати угоди на експлуатацію каруселі в Центральному парку, ковзанок Wollman і Lasker, а також поля для гольфу Ferry Point.

«Президент спровокував повстання проти уряду Сполучених Штатів, в результаті якого було вбито пʼять осіб і пригрозив зірвати конституційну передачу влади. Місто Нью-Йорк не буде повʼязане з цими непрощенними діями ні в якій формі, і ми негайно вживаємо заходів, щоб розірвати всі контракти Trump Organization», — заявив де Блазіо.

Своє рішення мерія обґрунтувала тим, що так буде краще для місцевих жителів.

Карусель наразі закрита. Контракт припинить бути чинним після 25 днів з моменту, як про це повідомляє Trump Organization.

Угода про використання ковзанок Wollman і Lasker припиняється після письмового повідомлення через 30 днів.

Процес закриття поля для гольфу Ferry Point більш кропіткий і, як очікується, займе кілька місяців.

Trump Organization - це основна компанія президента США Дональда Трампа. Він генеральний директор компанії. Компанія контролює такі сфери бізнесу, як нерухомість, готелі, гольф-клуби, казино та інше. Старші діти Трампа - Дональд-молодший, Іванка і Ерік - виконавчі віцепрезиденти в компанії. Головний офіс Trump Organization знаходиться в Trump Tower на Манхеттені (Нью-Йорк).

Від Трампа відвертається не тільки Нью-Йорк, а й улюблені банки (одному з них він винен $300 мільйонів). Окрім цього, соцмережі блокують і видаляють назавжди його акаунти.

Напередодні Трамп виступив із заявою після оголошеного йому імпічменту. У своєму зверненні він заявив, що засуджує насильство, що відбулося минулого тижня в Капітолії.

Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Дебати тривали більше семи годин. За імпічмент Трампа через підбурювання до заколоту проголосували 229 законодавців, проти – 195. Крім того, «за» проголосували десять республіканців.

Він став першим в історії США президентом, якому імпічмент був оголошений двічі.

Перший був в грудні 2019 року за зловживання владою та перешкоджання конгресу, але тоді сенат його виправдав.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.