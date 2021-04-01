ЗМІ пов’язують партнера засновника фірми, що домоглася реєстрації AstraZeneca, з подругою Зеленської

Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми, створеної три місяці тому

Вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми, створеної три місяці тому

Піщанську називають подругою Зеленської, хоча сама вона спростовує це

Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка «Грейс оф год» («Милість Божа»). Партнера засновника цієї компанії пов’язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською. Про це пишуть «Букви».

Так, засновник ТОВ «Грейс оф год» Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки – «Аеон біотех».

Фірма «Аеон біотех» зазначила такі ж види діяльності, як «Грейс оф год». Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал – 28 тисяч гривень, а створені вони в один день – 4 листопада 2020 року.

Цікаво, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг».

До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує це.

У червні минулого року ЗМІ заявили, що сестра Ольги Піщанської Світлана Піщанська керує справами президента Володимира Зеленського в Італії. За їхніми даними, Зеленський нібито переписав свій бізнес в Італії на «сусідку» з Кривого Рогу та спонсора «Слуги народу» – Світлану Піщанську. Водночас Ольга Піщанська спростувала дружбу з Зеленськими.

Раніше повідомлялось, що індійську версію вакцини компанії AstraZeneca та Оксфордського університету Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми, створеної три місяці тому.

Після різних публікацій у пресі МОЗ звернувся за дозволом оприлюднити інформацію про ковід-вакцину. На початку березня стало відомо, що МОЗ засекретив умови закупівлі вакцин від коронавірусу.

Додамо, що ВООЗ закликає Європу прискорити вакцинацію і посилити карантин.

Також зазначимо, що регулятор ЄС не знайшов зв’язку між тромбозами і щепленнями вакциною AstraZeneca.

За минулу добу, 31 березня, в Україні було вакциновано проти Covid-19 17170 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 248 736 осіб, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – дві людини.

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