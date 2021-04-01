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    Президент Німеччини зробив щеплення вакциною AstraZeneca

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    Франк-Вальтер Штайнмаєр: Я довіряю дозволеним у Німеччині вакцинам - Президент Німеччини зробив щеплення вакциною AstraZeneca

    Франк-Вальтер Штайнмаєр: Я довіряю дозволеним у Німеччині вакцинам

    Штайнмаєр закликав німців вакцинуватися

    Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр отримав першу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

    Як повідомляє в четвер пресслужба президента ФРН, вакцинація відбулася в лікарні бундесверу.

    «Я довіряю дозволеним у Німеччині вакцинам. Сьогодні я отримав перше щеплення AstraZeneca. Вакцинація – це вирішальний крок на шляху виходу з пандемії», – сказав Штайнмаєр.

    При цьому, він закликав німців вакцинуватися.

    Зазначимо, регулятор ЄС не знайшов зв’язку між тромбозами і щепленнями вакциною AstraZeneca.

    Раніше цього місяця вакцина зіткнулася з проблемами, коли більш ніж десяток країн тимчасово призупинили її використання після того, як із нею пов’язали поодинокі випадки порушення згортання крові у невеликого числа вакцинованих людей.

    Призупинення зняли після того, як регулятор ЄС з лікарських засобів заявив, що вакцина безпечна.

    Минулого тижня компанія оновила показник ефективності своєї вакцини проти Covid-19 до 76%. 24 березня компанія заявила, що перерахувала дані дослідження в США і дійшла висновку, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного Covid-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76.

    Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79% та 100% ефективність проти важкого або критичного перебігу захворювання.

    Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

    Низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

    Після ситуації з відмовою багатьох країн від щеплень вакциною AstraZeneca вона отримала нову назву. Її перейменували в Vaxzervia.

    До слова, від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації, серед яких п'ять летальних випадків.

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      Теги: Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр щеплення вакцинація коронавірус
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