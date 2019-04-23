  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Головний рабин України привітав Зеленського з перемогою на виборах

    • Розсилка
    <span>Головний рабин України Моше Реувен Асман</span> - Головний рабин України привітав Зеленського з перемогою на виборах
    Головний рабин України Моше Реувен Асман
    Фото: facebook.com / Головний рабин України

    Моше Реувен Асман зазначив, що єврейська громада готова зробити все можливе задля допомоги Володимиру Зеленському на цьому шляху

    Головний рабин України Моше Реувен Асман привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це він написав у Facebook.

    «Прийміть мої щирі вітання з нагоди обрання Вас Президентом України! Сьогодні у Ваших руках опинилися усі можливості для того, щоб вивести Україну з такого непростого, скрутного становища, та підняти її до рівня лідируючих країн світу», - написав він.

    Моше Реувен Асман побажав Зеленському, щоб Всевишній допомагав йому йти шляхом чесності і правди, аби зробити Україну успішною та процвітаючою.

    Також він зазначив, що єврейська громада готова зробити все можливе задля допомоги йому на цьому шляху.

    Фото: facebook.com / Головний Рабин України
    Фото: facebook.com / Головний Рабин України

    Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

    Станом на 14:15 23 квітня ЦВК опрацювала 99,98% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,23% українців, за Петра Порошенка - 24,45% українців.

     Читайте також: Jerusalem Post: Україна – єдина країна в світі, окрім Ізраїлю, де президент і прем'єр-міністр є євреями
    Читайте також
    Володимир Зеленський громада Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ