Головний рабин України привітав Зеленського з перемогою на виборах



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Головний рабин України Моше Реувен Асман Фото: facebook.com / Головний рабин України

Моше Реувен Асман зазначив, що єврейська громада готова зробити все можливе задля допомоги Володимиру Зеленському на цьому шляху

Головний рабин України Моше Реувен Асман привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це він написав у Facebook.

«Прийміть мої щирі вітання з нагоди обрання Вас Президентом України! Сьогодні у Ваших руках опинилися усі можливості для того, щоб вивести Україну з такого непростого, скрутного становища, та підняти її до рівня лідируючих країн світу», - написав він.

Моше Реувен Асман побажав Зеленському, щоб Всевишній допомагав йому йти шляхом чесності і правди, аби зробити Україну успішною та процвітаючою.

Також він зазначив, що єврейська громада готова зробити все можливе задля допомоги йому на цьому шляху.

Фото: facebook.com / Головний Рабин України

Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Станом на 14:15 23 квітня ЦВК опрацювала 99,98% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,23% українців, за Петра Порошенка - 24,45% українців.