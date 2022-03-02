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    Головний редактор каналу «Дождь» покинув Росію через погрози

    Головний редактор каналу &laquo;Дождь&raquo; покинув Росію через погрози - Головний редактор каналу «Дождь» покинув Росію через погрози

    Головний редактор каналу «Дождь» покинув Росію через погрози

    Фото: Facebook

    Росія жорстко зачищає інформаційне поле

    Головний редактор російського телеканалу «Дождь» Тихон Дзядко покинув Росію. Цю інформацію повідомив сам журналіст радіостанції «Эхо Москвы».

    Повідомляється, що цей крок вимушений і пов’язаний з погрозами як головному редактору, так і іншим співробітникам «Дождя».

    Нагадаємо, напередодні у Росії було заборонено, або обмежено доступ до ряду ЗМІ за те, що вони війну називають війною, а так звану «спеціальну операцію», на чому наполягає Кремль, називають «нападом» і «вторгненням» Росії в Україну. Серед ЗМІ, які потрапили під санкції опинилися телеканал «Дождь» і радіостанція «Эхо Москвы».

    Як повідомлялося, до Держдуми було внесено законопроект про кримінальну відповідальність та покарання до 15 років за «виготовлення та розповсюдження фейків» про дії збройних сил Росі

    Теги: Росія ЗМІ дождь
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    Головний редактор каналу «Дождь» покинув Росію через погрози