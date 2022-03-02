Головний редактор каналу «Дождь» покинув Росію через погрози

Росія жорстко зачищає інформаційне поле

Головний редактор російського телеканалу «Дождь» Тихон Дзядко покинув Росію. Цю інформацію повідомив сам журналіст радіостанції «Эхо Москвы».

Повідомляється, що цей крок вимушений і пов’язаний з погрозами як головному редактору, так і іншим співробітникам «Дождя».

Нагадаємо, напередодні у Росії було заборонено, або обмежено доступ до ряду ЗМІ за те, що вони війну називають війною, а так звану «спеціальну операцію», на чому наполягає Кремль, називають «нападом» і «вторгненням» Росії в Україну. Серед ЗМІ, які потрапили під санкції опинилися телеканал «Дождь» і радіостанція «Эхо Москвы».

Як повідомлялося, до Держдуми було внесено законопроект про кримінальну відповідальність та покарання до 15 років за «виготовлення та розповсюдження фейків» про дії збройних сил Росі