Оперативні дані МОЗ: В Україні понад три тисячі нових хворих на коронавірус
Вчора з діагнозом ковід госпіталізували 915 осіб
В Україні на ранок 16 лютого за минулу добу виявили 3 143 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За його даними, за вчора госпіталізували 915 осіб; померли 150 осіб і 6 189 пацієнтів одужали.
За добу зробили 39 401 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339).
Від початку пандемії коронавірус виявили у 1 276 618 людей. З них 1 122 968 пацієнтів одужали, а 24 542 – померли від ускладнень коронавірусу.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 308 випадків;
- Вінницька область – 210 випадків;
- Волинська область – 95 випадків;
- Дніпропетровська область – 85 випадків;
- Донецька область – 60 випадків;
- Житомирська область – 18 випадків;
- Закарпатська область – 204 випадки;
- Запорізька область – 95 випадків;
- Івано-Франківська область – 621 випадок;
- Київська область – 136 випадків;
- Кіровоградська область – 20 випадків;
- Луганська область – 26 випадків;
- Львівська область – 115 випадків;
- Миколаївська область – 55 випадків;
- Одеська область – 127 випадків;
- Полтавська область – 149 випадків;
- Рівненська область – 88 випадків;
- Сумська область – 7 випадків;
- Тернопільська область – 67 випадків;
- Харківська область – 131 випадок;
- Херсонська область – 6 випадків;
- Хмельницька область – 50 випадків;
- Черкаська область – 99 випадків;
- Чернівецька область – 343 випадки;
- Чернігівська область – 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, згідно з висновком ВООЗ, захворюваність на Covid-19 з початку року знизилася вдвічі.