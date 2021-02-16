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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ: В Україні понад три тисячі нових хворих на коронавірус

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    За добу медики зробили 39 401 тестувань на коронавірус&nbsp; - Оперативні дані МОЗ: В Україні понад три тисячі нових хворих на коронавірус
    За добу медики зробили 39 401 тестувань на коронавірус 
    Фото з відкритих дджерел

    Вчора з діагнозом ковід госпіталізували 915 осіб

    В Україні на ранок 16 лютого за минулу добу виявили 3 143 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

    За його даними, за вчора госпіталізували 915 осіб; померли 150 осіб і 6 189 пацієнтів одужали.

    За добу зробили 39 401 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339).

    Від початку пандемії коронавірус виявили у 1 276 618 людей. З них 1 122 968 пацієнтів одужали, а 24 542 – померли від ускладнень коронавірусу.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

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    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 308 випадків;
    • Вінницька область – 210 випадків;
    • Волинська область – 95 випадків;
    • Дніпропетровська область – 85 випадків;
    • Донецька область – 60 випадків;
    • Житомирська область – 18 випадків;
    • Закарпатська область – 204 випадки;
    • Запорізька область – 95 випадків;
    • Івано-Франківська область – 621 випадок;
    • Київська область – 136 випадків;
    • Кіровоградська область – 20 випадків;
    • Луганська область – 26 випадків;
    • Львівська область – 115 випадків;
    • Миколаївська область – 55 випадків;
    • Одеська область – 127 випадків;
    • Полтавська область – 149 випадків;
    • Рівненська область – 88 випадків;
    • Сумська область – 7 випадків;
    • Тернопільська область – 67 випадків;
    • Харківська область – 131 випадок;
    • Херсонська область – 6 випадків;
    • Хмельницька область – 50 випадків;
    • Черкаська область – 99 випадків;
    • Чернівецька область – 343 випадки;
    • Чернігівська область – 28 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, згідно з висновком ВООЗ, захворюваність на Covid-19 з початку року знизилася вдвічі.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби вірус коронавірус
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