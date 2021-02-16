Оперативні дані МОЗ: В Україні понад три тисячі нових хворих на коронавірус

В Україні на ранок 16 лютого за минулу добу виявили 3 143 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його даними, за вчора госпіталізували 915 осіб; померли 150 осіб і 6 189 пацієнтів одужали.

За добу зробили 39 401 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339).

Від початку пандемії коронавірус виявили у 1 276 618 людей. З них 1 122 968 пацієнтів одужали, а 24 542 – померли від ускладнень коронавірусу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 308 випадків;

Вінницька область – 210 випадків;

Волинська область – 95 випадків;

Дніпропетровська область – 85 випадків;

Донецька область – 60 випадків;

Житомирська область – 18 випадків;

Закарпатська область – 204 випадки;

Запорізька область – 95 випадків;

Івано-Франківська область – 621 випадок;

Київська область – 136 випадків;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 26 випадків;

Львівська область – 115 випадків;

Миколаївська область – 55 випадків;

Одеська область – 127 випадків;

Полтавська область – 149 випадків;

Рівненська область – 88 випадків;

Сумська область – 7 випадків;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 131 випадок;

Херсонська область – 6 випадків;

Хмельницька область – 50 випадків;

Черкаська область – 99 випадків;

Чернівецька область – 343 випадки;

Чернігівська область – 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, згідно з висновком ВООЗ, захворюваність на Covid-19 з початку року знизилася вдвічі.