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    Головний український «злодій в законі» знайшовся у Греції

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    Торік у травні у Недєлі в будинку у Києві були обшуки, а зараз він опинився в Афінах&nbsp; - Головний український «злодій в законі» знайшовся у Греції
    Торік у травні у Недєлі в будинку у Києві були обшуки, а зараз він опинився в Афінах 
    Фото з відкритих джерел

    Кримінальний авторитет не ховається і щодня обідає в модному ресторані у центрі Афін

    Оголошений у міжнародний розшук «злодій в законі» Андрій Недзельський, відомий в кримінальних колах як Андрій Недєля та Андрій Львівський був помічений на відпочинку у Греції. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на свідчення очевидців.

    Очевидці стверджують, що Недзельський щодня обідає в одному із фешенебельних ресторанів у центрі Афін.

    Андрій Недзельський був помічений на відпочинку у Греції
    Андрій Недзельський був помічений на відпочинку у Греції

    У травні 2020 року повідомлялося, що у Києві поліцейські провели обшуки у Недєлі і виявили 400 тисяч доларів «общака». Також у його будинку були вилучені чорна бухгалтерія, зброя, автомобілі, комп'ютерна техніка, старовинні ікони, предмети сакрального мистецтва та інші цінності.

    Обшуки проходили в рамках розслідування справи про вбивство. У 2009 році у Недєлі стався конфлікт з бізнес-партнером - чоловік збирався поскаржитися на Недзельського іншим кримінальним авторитетам, а це могло перешкодити йому отримати статус «злодія в законі». Незабаром бізнесмена застрелили в машині.

    Доказів причетності Недєлі-Львівського до вбивства на той момент у правоохоронців не було, і «злодію в законі» вдалося сховатися.

    Недєля вважається одним із головних авторитетів України і «смотрящим» за центральним і західним регіонами країни. Його «коронували» у 2012 році на сходці в Греції. Крім українських кримінальних лідерів, його підтримав і криміналітет Росії, зокрема прихильники лідера злочинного світу країни-агресора Аслана Усояна (Дід Хасан).

    Теги: зброя Греція вбивство розслідування злочинець
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