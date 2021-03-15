Вбивство на Буковині: підозрюваному у жорстокій різанині загрожує 15 років тюрми

Жертвою нападника виявився 22-річний парубок

У Чернівецькій області слідчі поліції повідомили про підозру 19-річному жителеві Вижницького району, який у вихідні вбив 22-річного буковинця. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

Зазначається, що під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що під час розпивання спиртних напоїв між 22-річним загиблим та 19-річним жителем села Яблуниця Вижницького району виникла суперечка. Під час бійки молодший чоловік схопив ножа й наніс іншому 11 ножових колото-різаних ран.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.



Слідчі поліції вже повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.



За скоєне правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.