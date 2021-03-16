Під Вінницею п’яний чоловік до смерті побив жінку

За такий злочин передбачено до 15 років позбавлення волі

У селі Парпурівці Вінницького району поліція затримала 43-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 44-річної жінки. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

До поліції звернуся чоловік і повідомив, що він виявив свою сестру мертвою в її помешканні. На тілі потерпілої криміналісти виявили ознаки насильницької смерті. За висновками судово-медичної експертизи, жінка померла від численних пошкоджень внутрішніх органів.

Під підозру потрапив співмешканець потерпілої. Вставлено, що нетверезий чоловік спровокував конфлікт з співмешканкою й жорстоко побив її. Через кілька годин побита жінка померла.

Розслідується кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За такий злочин передбачено до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, житель Одещини убив сусідку сокирою і переховувався на Вінниччині.