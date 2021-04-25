Наші військові на Донбасі боронять не тільки незалежність України, а свободу всієї Європи, – нардеп

«Росія має дуже потужне лобі в європейських структурах, і доводиться боротися за кожне слово в резолюціях та документах» – Гончаренко

Прапор України, який демонстрував під час дебатів у ПАРЄ народний депутат з «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко – це прапор з Донбасу, від українських військових, які доручили народному депутату показати його європейцям. Про це Олексій Гончаренко розповів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера». Він наголосив, що Росія має дуже потужне лобі в європейських структурах, і доводиться боротися за кожне слово в резолюціях та документах.

«Цей прапор прострілений російськими кулями. Демонструючи це, я хотів ще раз нагадати, що в Україні йде війна. Бо, на жаль, в ПАРЄ не знайшлося часу на цій сесії, щоб розглянути питання України і ескалації ситуації на фронті. Наші військові кажуть: «покажи їм це, щоб вони побачили, що нас вбивають реально фізично». Я це зробив, і він мене перервав, при тому, що я абсолютно відповідально кажу, що немає жодного правила в ПАРЄ, яке я порушив. Це точно якісь подвійні стандарти стосовно України, це абсолютно несправедливо і це прояв того, що російський вплив в Європі дуже сильний», – наголошує Гончаренко.

«Я цим прапором і кожним словом буду нагадувати, що у нас війна і що наші військові на Донбасі боронять не тільки незалежність України, а свободу всієї Європи», – зазначає Олексій Гончаренко.

«В ПАРЄ приймаються резолюції, рішення, наприклад, була доповідь по Навальному, вона була прийнята і починалася ця доповідь, що Навальний проходив реабілітацію в Німеччині після «важкої хвороби». Не після отруєння, а після «важкої хвороби». Я добився, вніс правку, і стало «отруєння». Але це означає, що вони все, що можуть, пом’якшують, обходять кути, щоб бути з Росією, вести бізнес, заробляти гроші. Для нас це – проблема і ми маємо з цим боротися», – наголосив народний депутат.

Нагадаємо, 20 квітня, президент ПАРЄ Хендрік Демс пригрозив дисциплінарними санкціями за те, що під час сесії показали прострілений прапор України з фронту на Донбасі.

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