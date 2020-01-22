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    Економіка та фінанси

    Гончарук анонсував «хороші новини» після поїздки до Давоса

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    Прем'єрміністр України перебуватиме в Давосі 22-23 січня - Гончарук анонсував «хороші новини» після поїздки до Давоса
    Прем'єрміністр України перебуватиме в Давосі 22-23 січня

    У Давосі в Гончарука відбудеться декілька двосторонніх зустрічей з міжнародним бізнесом щодо об'єктів для інвестицій

    Прем'єрміністр України Олексій Гончарук вирушить з робочою поїздкою до Давоса 22-23 січня. Він анонсував «хороші новини» після повернення до України.

    Про це Олексій Гончарук написав у своєму Telegram-каналі. 

    «І спойлер – із Давоса повернемося з хорошими новинами», - зазначив Гончарук.

    Він заявив, що у Давосі відбудеться декілька двосторонніх зустрічей з міжнародним бізнесом щодо об'єктів для інвестицій. Крім того, відбудеться зустріч з іноземними партнерами - прем'єрміністром Фінляндії Санною Марін та президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті. 

    Як відомо, українська делегація у Давосі розповіла про необхідність зміни системи освіти для ІТ-індустрії.

    Нагадаємо, 21 січня у Давосі стартував Всесвітній економічний форум.

    Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський планує відвідати Давосі провести там засідання Національної інвестиційної ради. До цього Українська асоціація венчурного та приватного капіталу повідомила, що в Українському домі в Давосі відбудеться закрите засідання Національної інвестиційної ради України, яке очолить Зеленський.

    До слова, прем’єрміністр України Олексій Гончарук разом із президентом Володимиром Зеленським відвідає Давос.

    У партії «Слуга народу» повідомили, що місця в готелях Давосу заброньовані для 17 парламентаріїв фракції: голові фракції Давиду Арахамії, першому заступнику Олександру Корнієнко, заступнику Євгенії Кравчук, депутатам Дмитру Налухе, Святославу Юрашу, Єлизаветі Ясько і іншим. При чому у Верховній Раді запевняють, що нардепи поїдуть на форум у Давосі за власний рахунок.

    ЄБРР економіка інвестиції бізнес політика Україна Олексій Гончарук
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