Гончарук відреагував на затримання чиновника Кабміну на мільйонному хабарі



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Олексій Гончарук: корупціонерам, які вимагають гроші від бізнесу, не місце в органах державної влади

Очільник уряду вдячний оперативникам за злагоджену та професійну роботу

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук повідомив про спільний успішний захід оперативників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та ДБР, які затримали начальника управління Секретаріату Кабінетів міністрів за вимагання та отримання від підприємця 2 мільйонів гривень хабара.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі спільно з ДБР затримали начальника управління Секретаріату Кабінету Міністрів України за вимагання та отримання від підприємця неправомірної вигоди у розмірі 2 мільйонів гривень. Держслужбовця та його посередника затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії», - йдеться у дописі.

Гончарук зазначив, що у жовтні 2019 року «уряд створив новий міжрегіональний підрозділ Національної поліції — департамент стратегічних розслідувань. Його мета — зниження рівня злочинності по всій території України, системна боротьба з організованими формами злочинності, злочинними організаціями, кримінальними авторитетами і «злодіями в законі». Вдячний оперативникам ДСР за злагоджену та професійну роботу».

Очільник уряду також додав, що «корупціонерам, які вимагають гроші від бізнесу, не місце в органах державної влади»

Нагадаємо, у вівторок ввечері слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали начальника одного з управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн грн хабара. «Відкат» призначався за безперешкодне підписання актів виконаних робіт по відновленню фасадів Будинку Уряду України та відкликання судових позовів до підрядника.