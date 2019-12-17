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    Google назвала найбажаніше в світі місце для подорожей

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    Google назвала найбажаніше в світі місце для подорожей

    Першу сходинку в рейтингу зайняла острівна держава Мальдіви

    Компанія Google опублікувала список найбільш бажаних в світі місць для подорожей, проаналізувавши пошукові запити користувачів за 2019 рік.

    Повні результати дослідження «Рік в пошуку 2019» опубліковані на сторінці Google Trands.

    Так, першу сходинку в рейтингу зайняла острівна держава Мальдіви, а відразу за ним пішла Японія і острів Бора-Бора у Французькій Полінезії.

    У списку топ-5 також виявилися місто Лас-Вегас і столиця Мексики Мехіко.

    Крім того, до рейтингу увійшли штат Аляска, Новий Орлеан, штат Каліфорнія, Нью-Йорк і Коста-Ріка.

    До слова, у зоні відчуження ЧАЕС для туристів хочуть організувати екскурсії на повітряних кулях. Є кілька компаній, які зацікавилися цією ідеєю.

    Від початку 2019 року Чорнобильську зону відчуження вже відвідали 107 тис. осіб. Такий рекорд був встановлений у жовтні. Зростання ж відвідуваності почалося навесні.

    Японія Google відпочинок Нью-Йорк туризм держава Мексика
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