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    Київ візьме участь у туристичній виставці в Берліні

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    Київ візьме участь у туристичній виставці в Берліні

    На виставці «ITB Berlin» представлені найновіші тенденції й актуальні можливості туристичної індустрії

    Україна буде представлена на одній з найбільших міжнародних туристичних виставок «ITB Berlin - 2019». Вона триватиме 6-10 березня у Берліні.

    Свою туристичну привабливість на виставці продемонструє і Київ. Про це повідомила Київська Туристична Асоціація у Facebook.

    «Запевняємо, що зі своєї сторони докладемо максимум зусиль для достойного представлення нашої країни на міжнародній туристичній арені у Берліні 6-10 березня, як і минулого року», - зазначили в Асоціації.

    Кожного року на туристичній виставці «ITB Berlin» представлені найновіші тенденції й актуальні можливості туристичної індустрії.

    Як повідомлялося, столична влада очікує, що українську столицю уже в 2019 році відвідають 5 мільйонів туристів (як внутрішніх, так й іноземних). Туристична галузь приносить у річний бюджет Києва більше 200 мільйонів гривень.

    туризм
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