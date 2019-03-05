Горбатюк заявив про причетність вбитого Кисельова до справи «діамантових прокурорів»



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Керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк Фото: Главком

Напередодні речник ГПУ запевнив, що вбитий у вівторок власник ювелірного заводу Сергій Кисельов не був причетним до справи «діамантових прокурорів»

Вбитий сьогодні у столиці ювелір Сергій Кисельов має стосунок до справи «діамантових прокурорів».

Про це «Уніан» повідомив керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, після відкриття справи про хабарництво так званих діамантових прокурорів Олександра Корнійця та Володимира Шапакіна правоохоронці провели ряд обшуків та знайшли коштовності й інші матеріальні цінності, які свого часу у рамках кримінальної справи ще за часів екс-президента Віктора Януковича були вилучені у Кисельова.

Після цього було порушено ще одну справу - щодо втрати вилучених цінностей, і цю справу розслідував тоді ще Департамент спецрозслідувань ГПУ. Але у травні минулого року за рішенням генпрокурора цю справу було передано до Національного антикорупційного бюро, повідомив Горбатюк.

«Була справа про втрату вилученого майна. Це майно нібито зберігалося після порушення справи проти Кисельова у 2010 чи у 2011 роках. А потім виявилося, що вилученого майна немає там, де воно мало б зберігатися, і за фактом втрати майна було зареєстровано провадження. Однак у травні його передали до НАБУ. А де зараз воно, мені невідомо», - сказав Горбатюк, додавши, що на момент передачі справи до НАБУ підозрюваних у ній не було.

Говорячи про процесуальний статус Кисельова у провадженні про зникнення цінностей, Горбатюк припустив, що він фігурував як потерпілий.

Своєю чергою колишній заступник голови СБУ Віктор Трепак, який свого часу розслідував справу «діамантових прокурорів», у Facebook написав, що Кисельов «справді був одним з ключових свідків у справі «діамантових прокурорів», яка була реалізована у 2015 р. прокурорами ГПУ за оперативного супроводження співробітників Главку «К» СБУ», який він тоді очолював.

За словами Трепака, ювелір «упізнав свої діаманти, які були вилучені при обшуку в одного з фігурантів цієї справи – раніше вони були у нього вилучені правоохоронними органами».

«Наразі складно стверджувати про безпосередній зв’язок між справою «діамантових прокурорів», справу про викрадення діамантів у Кисельова та його вбивством. Але перевірити наявність такого зв’язку потрібно обов’язково», - додав Трепак.

Напередодні речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко заявив, що вбитий у вівторок власник ювелірного заводу Сергій Кисельов не був причетним до справи «діамантових прокурорів».

Як повідомлялося, наразі за фактом вбивства головного свідка у справі «діамантових прокурорів» власника ювелірного заводу Сергія Кисельова розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці працюють над встановленням та затриманням вбивці киянина.

Розслідування кримінального провадження доручено слідчим Головного управління Нацполіції у Києві.