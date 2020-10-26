Горе-мати на Прикарпатті залишила дітей самих на кілька днів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крики голодних дітей почула випадкова перехожа

Діти кликали перехожих на допомогу, бо сиділи голодні

В Івано-Франківську жінка пішла на кілька днів з дому, залишивши двох маленьких дітей одних. Про це в понеділок, 26 жовтня, повідомляє прес-служба Патрульної поліції України.

У неділю ввечері правоохоронці отримали звернення від однієї з мешканок міста, яка побачила у вікні першого поверху житлового будинку дітей, які закликали допомогти.

Відзначається, що незабаром двоє патрульних були на місці і викликали рятувальників, щоб потрапити у квартиру.

«Коли діти були в безпеці, шестирічний хлопчик розповів, що він з трирічною сестрою з учорашнього дня нічого не їли. Вони живуть з матір'ю, яка, за словами дітей, пішла з дому кілька днів тому. На дзвінки патрульних жінка не відповідала і додому не повернулася, тому дітей відвезли до лікарні. Зараз вони під наглядом медиків», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що патрульні повідомили про подію ювенальній превенції і службі у справах дітей.