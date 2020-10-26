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    Горе-мати на Прикарпатті залишила дітей самих на кілька днів

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    Крики голодних дітей почула випадкова перехожа - Горе-мати на Прикарпатті залишила дітей самих на кілька днів
    Крики голодних дітей почула випадкова перехожа

    Діти кликали перехожих на допомогу, бо сиділи голодні

    В Івано-Франківську жінка пішла на кілька днів з дому, залишивши двох маленьких дітей одних. Про це в понеділок, 26 жовтня, повідомляє прес-служба Патрульної поліції України.

    У неділю ввечері правоохоронці отримали звернення від однієї з мешканок міста, яка побачила у вікні першого поверху житлового будинку дітей, які закликали допомогти.

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    Горе-мати на Прикарпатті залишила дітей самих на кілька днів
    Горе-мати на Прикарпатті залишила дітей самих на кілька днів

    Відзначається, що незабаром двоє патрульних були на місці і викликали рятувальників, щоб потрапити у квартиру.

    «Коли діти були в безпеці, шестирічний хлопчик розповів, що він з трирічною сестрою з учорашнього дня нічого не їли. Вони живуть з матір'ю, яка, за словами дітей, пішла з дому кілька днів тому. На дзвінки патрульних жінка не відповідала і додому не повернулася, тому дітей відвезли до лікарні. Зараз вони під наглядом медиків», - йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що патрульні повідомили про подію ювенальній превенції і службі у справах дітей.

    діти Івано-Франківщина поліція жінка
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