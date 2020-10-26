На Прикарпатті жінка намагалася проголосувати за всю родину
Поліція відкрила дві кримінальні справиВ селищі Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області жінка намагалася проголосувати за всю родину.
Про це повідомляє пресслужба поліції області.
Повідомляється, що в поліцію надійшло повідомлення про те, що на виборчій дільниці жінка отримала крім своїх бюлетенів, ще й бюлетені родичів, поставила відповідні відмітки і намагалася кинути їх в урну для голосування.
За даними фактами правоохоронці угледіли порушення як з боку члена комісії, який видав виборчі бюлетені, так і з боку жінки, яка отримала їх.
За фактами порушення процедури отримання бюлетеня, а також отримання виборчого бюлетеня особою, яка не має на це права відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Поліція відкрила дві кримінальні справи. Поліцейські почали досудові розслідування по 1 ч. ст. 158-1 і ч. 3 ст. 158-1 Кримінального кодексу України.