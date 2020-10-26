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    Політика

    На Прикарпатті жінка намагалася проголосувати за всю родину

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    На Прикарпатті жінка намагалася проголосувати за всю родину - На Прикарпатті жінка намагалася проголосувати за всю родину
    На Прикарпатті жінка намагалася проголосувати за всю родину

    Поліція відкрила дві кримінальні справи

    В селищі Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області жінка намагалася проголосувати за всю родину. 

    Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Повідомляється, що в поліцію надійшло повідомлення про те, що на виборчій дільниці жінка отримала крім своїх бюлетенів, ще й бюлетені родичів, поставила відповідні відмітки і намагалася кинути їх в урну для голосування.

    За даними фактами правоохоронці угледіли порушення як з боку члена комісії, який видав виборчі бюлетені, так і з боку жінки, яка отримала їх.

    За фактами порушення процедури отримання бюлетеня, а також отримання виборчого бюлетеня особою, яка не має на це права відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Поліція відкрила дві кримінальні справи. Поліцейські почали досудові розслідування по 1 ч. ст. 158-1 і ч. 3 ст. 158-1 Кримінального кодексу України.

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