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    Політика

    «Слуга народу» роздавав колегам в Раді квитки на «Вечірній Квартал» (фото)

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    Депутат&nbsp;Юрій Корявченков передає колезі квитки на виступ &laquo;Вечірнього Кварталу&raquo; - «Слуга народу» роздавав колегам в Раді квитки на «Вечірній Квартал» (фото)
    Депутат Юрій Корявченков передає колезі квитки на виступ «Вечірнього Кварталу»
    Фото: Віктор Майстренко

    Юрій Корявченков раніше працював у «Студії Квартал 95»

    Народний депутат України від партії «Слуга народу» Юрій Корявченков роздавав своїм колегам у Верховній Раді квитки на виступ «Вечірнього Кварталу». 

    Про це написав у Facebook редактор Today in UA Віктор Майстренко.

    «Це він продажем займається? Або дрібні хабарі роздає? Адже третього варіанту немає. Скажуть дарує - хабар, борг віддає квитками - хабар, продає за попередніми замовленнями - хабар (бо користується службовим положенням і роздає кращі місця). Дрібно? Так. Які часи, такі й хабарі...», - написав Майстренко.

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    «Слуга народу» роздавав колегам в Раді квитки на «Вечірній Квартал» (фото)
    «Слуга народу» роздавав колегам в Раді квитки на «Вечірній Квартал» (фото)
    «Слуга народу» роздавав колегам в Раді квитки на «Вечірній Квартал» (фото)

    Варто зазначити, що Юрій Корявченков раніше працював у «Студії Квартал 95».

    У мережі вже жартують щодо діяльності нардепа в Раді.

    До слова, парламент перетворився на буфет. Молоді депутати дружно жують чіпси просто під час голосування .

    Як повідомлялось, 3 жовтня голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних обранців не їсти, не курити і не «задовольняти будь-які фізіологічні потреби» у сесійній залі парламенту. Заяву спікера нардепи зустріли сміхом та вигуками.

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