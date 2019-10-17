«Слуга народу» роздавав колегам в Раді квитки на «Вечірній Квартал» (фото)



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Депутат Юрій Корявченков передає колезі квитки на виступ «Вечірнього Кварталу» Фото: Віктор Майстренко

Юрій Корявченков раніше працював у «Студії Квартал 95»

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Юрій Корявченков роздавав своїм колегам у Верховній Раді квитки на виступ «Вечірнього Кварталу».

Про це написав у Facebook редактор Today in UA Віктор Майстренко.

«Це він продажем займається? Або дрібні хабарі роздає? Адже третього варіанту немає. Скажуть дарує - хабар, борг віддає квитками - хабар, продає за попередніми замовленнями - хабар (бо користується службовим положенням і роздає кращі місця). Дрібно? Так. Які часи, такі й хабарі...», - написав Майстренко.

Варто зазначити, що Юрій Корявченков раніше працював у «Студії Квартал 95».

У мережі вже жартують щодо діяльності нардепа в Раді.

До слова, парламент перетворився на буфет. Молоді депутати дружно жують чіпси просто під час голосування .

Як повідомлялось, 3 жовтня голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних обранців не їсти, не курити і не «задовольняти будь-які фізіологічні потреби» у сесійній залі парламенту. Заяву спікера нардепи зустріли сміхом та вигуками.