  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Генсек ООН приїхав у Росію, щоб вислухати скарги Лаврова і Путіна

    Гутерріш прилетів до Москви і уже розпочав переговори із Лавровим - Генсек ООН приїхав у Росію, щоб вислухати скарги Лаврова і Путіна
    Гутерріш прилетів до Москви і уже розпочав переговори із Лавровим
    фото: Telegram Захарової

    Антоніу Гутерріш прилетів до Москви, де зустрівся із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим

    Очільник Організації Об’єднаних Націй розпочав свій візит до російської столиці зустріччю із керівником міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Про це повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

    Лавров на самому початку переговорів похвалив Гутерріша за бажання ООН відновити принцип багатосторонності.

    Разом з тим, російський міністр поскаржився на Захід, який, мовляв, в останні роки зневажав цей принцип і взагалі «узяв курс на створення та увіковічення однополярного світу».

    Пізніше у генерального секретаря ООН запланована зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

    Нагадаємо, що перед візитом до Москви генсек ООН Антоніу Гутерріш провів офіційні перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

    Вони обговорили перемовини між Україною та РФ, до яких Туреччина залучена як посередник.

    Після ж візиту до столиці країни-агресора очільник Організації Об’єднаних Націй прибуде до України і зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

    Теги: росія ООН війна Сергій Лавров Антоніу Гутерріш #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Генсек ООН приїхав у Росію, щоб вислухати скарги Лаврова і Путіна