Генсек ООН приїхав у Росію, щоб вислухати скарги Лаврова і Путіна

Гутерріш прилетів до Москви і уже розпочав переговори із Лавровим

Антоніу Гутерріш прилетів до Москви, де зустрівся із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим

Очільник Організації Об’єднаних Націй розпочав свій візит до російської столиці зустріччю із керівником міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Про це повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Лавров на самому початку переговорів похвалив Гутерріша за бажання ООН відновити принцип багатосторонності.

Разом з тим, російський міністр поскаржився на Захід, який, мовляв, в останні роки зневажав цей принцип і взагалі «узяв курс на створення та увіковічення однополярного світу».

Пізніше у генерального секретаря ООН запланована зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви генсек ООН Антоніу Гутерріш провів офіційні перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Вони обговорили перемовини між Україною та РФ, до яких Туреччина залучена як посередник.

Після ж візиту до столиці країни-агресора очільник Організації Об’єднаних Націй прибуде до України і зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.