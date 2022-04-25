Прокурор Міжнародного кримінального суду буде розслідувати звірства рашистів в Україні

Представник Міжнародного кримінального суду доєднався до групи прокурорів Литви та Польщі, які вже працюють в Україні

Вперше в історії до спільної слідчої групи, яка розслідує злочини військових РФ в Україні, долучився Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Про це повідомила очільниця Офісу Генерального прокурора Ірина Венедіктова.

Вона нагадала, що рівно місяць тому разом з колегами із Литви та Польщі за підтримки Євроюсту створили групу для розслідування звірств РФ на території нашої держави.

«Переконана, що приєднання ще одного потужного учасника зробить розслідування та судове переслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності більш ефективним та скоординованим. Справедливість для жертв і покарання для винних – виклик для всього світового юридичного фронту і наша спільна слідча група стала у його авангарді», – сказала Венедіктова.

Вона також пояснила, що у кожної з держав-сторін триває власне національне розслідування агресії РФ в Україні.

Також повноцінне незалежне розслідування розпочав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Сторони та учасники слідчої групи координуватимуть свої дії, разом плануватимуть слідчі стратегії, а також оперативно та безпечно обмінюватимуться інформацією та доказами.

Нагадаємо, російські військові продовжують коїти злочини на території України.

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