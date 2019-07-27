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    Новинський з Московською церквою молиться на Володимирській гірці (фото, відео)

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    Нардеп Володимир Новинський на молебні Московської церкви на Володимирській гірці - Новинський з Московською церквою молиться на Володимирській гірці (фото, відео)
    Нардеп Володимир Новинський на молебні Московської церкви на Володимирській гірці
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Вадим Новинський візьме участь у хресному ході Московської церкви

    На молебень Української православної церкви Московського патріархату на Володимирській гірці з нагоди Дня хрещення Київської Русі-України прийшов народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    На Володимирській гірці зібралися тисячі вірян для участі у молебні, який проведе предстоятель Української православної церкви московського патріархату Онуфрій, і хресному ході до Києво-Печерської лаври.

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    Новинський з Московською церквою молиться на Володимирській гірці (фото, відео)
    Новинський з Московською церквою молиться на Володимирській гірці (фото, відео)
    Новинський з Московською церквою молиться на Володимирській гірці (фото, відео)
    Новинський з Московською церквою молиться на Володимирській гірці (фото, відео)
    Новинський з Московською церквою молиться на Володимирській гірці (фото, відео)
    Новинський з Московською церквою молиться на Володимирській гірці (фото, відео)
    Новинський з Московською церквою молиться на Володимирській гірці (фото, відео)
    Новинський з Московською церквою молиться на Володимирській гірці (фото, відео)
    Новинський з Московською церквою молиться на Володимирській гірці (фото, відео)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком


    Для забезпечення громадського порядку під час хресного ходу залучені всі підрозділи київської поліції. Зокрема, на службу заступили спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації.

    Як повідомлялося, у червні нардеп від партії «Опозиційний блок» Вадим Новинський та очільник Московської церкви в Україні Онуфрій їздили у Москву на зустріч з головою Російської православної церкви патріархом Кирилом.

    Нагадаємо також, що за результатами голосування на позачергових виборах в Раду Новинський взяв більшість голосів у своєму окрузі.

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    Київ Опозиційний блок Російська православна церква в Україні Вадим Новинський хресний хід хрещення
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