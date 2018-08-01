ГПУ завершила досудове слідство у справі «справи Рубана і Савченко»



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Володимир Рубан і Надія Савченко перебувають під вартою з березня

З 13 серпня адвокати Рубана і Савченко зможуть почати знайомитися з матеріалами

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі народної депутатки Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.

Про це Громадському повідомив адвокат Рубана Валентин Рибін.

«30 липня ми отримали повідомлення від органів досудового розслідування про те, що досудове розслідування кримінального провадження за підозрою Володимира Рубана та Надії Савченко завершено. Нам надали доступ до матеріалів провадження, однак у повідомленні вказано, що ознайомлення розпочнеться не раніше 13 серпня», — розповів Рибін.

Він вважає таке рішення обмеженням у можливості ознайомлення сторони захисту з матеріалами. Адвокат наголосив, що сторона обвинувачення не прийняла його заперечення.

«Ми не оскаржували це в установленому законодавчому порядку, однак я висловив незгоду з тим, що людей, яких утримують під вартою, таким чином обмежують у праві на ознайомлення з матеріалами», — пояснив Рибін.

«Військова прокуратура в повідомленні про закінчення досудового розслідування нам повідомила про те, що ми тільки з 13 серпня зможемо почати знайомитися з матеріалами», — зазначив Рибін.

Нагадаємо, 13 липня суд продовжив термін тримання під вартою без можливості внесення застави народного депутата України Надії Савченко.

Раніше соратниця Савченко повідомила, що Надія у СІЗО дуже схудла.

4 червня Служба безпеки оприлюднила висновки детектора брехні щодо справи Савченко.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

23 березня Савченко оголосила про голодування, заявивши про «неправильне» рішення влади її «закрити».

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