«Побічний ефект» ігроманії може перекреслити всі позитиви від легалізації - експерт



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У майбутньому законі про гральний бізнес першочергово має бути прописаний механізм жорсткого фінмоніторингу, контролю за процесом видачі ліцензій - експерт

Вчора на профільному комітеті був підтриманий досить сумнівний варіант законопроєкту, - Тополя

Ігнорування питання захисту від лудоманії у законопроекті про легалізацію грального бізнесу може звести нанівець усі потенційні переваги процесу легалізації.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив консультант Комітету Верховної Ради України з прав людини, молодіжний посол UNICEF Ukraine в Україні Тарас Тополя.

«За статистикою, переважна більшість відвідувачів ігрових залів в Україні - чоловіки з невисоким місячним доходом, які грають системно. Непоодинокі випадки, коли азарті гравці віддають у заставу власне і родинне майно, несуть речі у ломбарди, беруть кредити на десятки-сотні тисяч гривень. І... все програють. Чи потрібно пояснювати в які негаразди для близьких та рідних обертаються такі вчинки? Руйнуються сім'ї, страждають дорослі і діти... Наскільки мені відомо, після опрацювання десяти документів, вчора на профільному комітеті був підтриманий досить сумнівний варіант законопроєкту. Сьогодні парламент буде голосувати закон у першому читанні. В Україну незабаром повернуться легальні гральні автомати і казино... Авжеж, це великі надходження до бюджету, проте «побічний ефект» ігроманії може перекреслити все!!!», - заявляє експерт.

На його думку, у документі обов’язково мають бути відображені наступні питання:

1. В майбутньому законі першочергово має бути прописаний механізм жорсткого фінмоніторингу, контролю за процесом видачі ліцензій. Одразу, а не через два-три роки!

2. Держава має створити обов'язкові державні реєстри, в яких буде зазначатись вся інформація, починаючи від ідентифікації гравця, суми ставок, кількості гральних автоматів, кредитних зобов’язаннях і т.д.

3. Мають бути встановлені чіткі обмеження щодо розташування казино та гральних автоматів. Найкраще - окремі гральні зони в окремих готелях, курортних місцях, за межами населених пунктів.

4. Обговорення фінальної версії закону необхідно винести за межі Парламенту. Долучити до розробки відповідного законопроекту громадськість, в тому числі юристів сімейного права.

5. Зобов‘язати компанії вказувати кінцевих бенефіціарів бізнесу. Шляхом публічної дискусії прийти до рішення чи можуть бути кінцевими бенефіціарами громадяни і компанії Російської Федерації.