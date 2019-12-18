У Києві конференцію щодо легалізації грального бізнесу організували російські компанії



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Основними учасниками та партнерами конференції є представники заборонених в Україні російських казино і гемблінгових компаній та організацій

У середу, 18 грудня, в Києві проходить Kyiv iGaming Affiliate Conference https://affiliateconf.com.ua/, ключовою темою якої, за словами організаторів, стане легалізація грального бізнесу в Україні, а також застосування міжнародного досвіду щодо його регулювання.

Однак, за фактом основними учасниками та партнерами конференції є представники заборонених в Україні російських казино і гемблінгових компаній і організацій. Відповідні фото в мережі публікують присутні на конференції учасники.

Так, на фото ми можемо побачити серед партнерів Російську асоціацію розвитку грального бізнесу, і такі портали як igorka.ru, Руссикий Аффилет, Cazinoz, AFF1.ru та інші.

Нагадаємо, на цьому пленарному тижні народні депутати спробують виконати доручення президента Зеленського, прийнявши в першому читанні проект закону № 2285 «Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор». Однак, згідно з найсвіжішими даними опитування КМІС, більшість українців (56%) виступають проти легалізації грального бізнесу в країні. 19% респондентів підтримують легалізацію азартних ігор, але за умови, що для цього будуть відведені спеціальні ігрові зони або локалізовані місця.

Крім того, більшість (52%) громадян України негативно ставляться до того, що президент Володимир Зеленський схвалює легалізацію грального бізнесу. Позитивне ставлення до такої ініціативи президента у 35% респондентів.

Джерело: УНІАН