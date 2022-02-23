Гравець «Манчестер Сіті» відреагував на агресію Росії проти України

Зінченко емоційно підтримав Україну на тлі агресії РФ

Захисник збірної України та англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко у своєму Instagram відреагував на рішення Росії визнати «Л/ДНР».

Спортсмен опублікував карту України, складену з фотографій різних міст нашої держави.

Зінченко наголосив, що кордони України мають бути непорушними.

«Весь цивілізований світ схвильований через ситуацію у моїй країні. Я не можу залишатися осторонь і намагаюся донести свою думку. На фото – моя країна. Країна, межі якої мають залишатися непорушними. Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні», – написав Зінченко.

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Зінченко народився в Україні, пройшов футбольну школу донецького «Шахтаря». У складі «Манчестер Сіті» він тричі ставав чемпіоном країни.

2015 року Зінченко дебютував за національну команду України, до цього пройшовши кілька рівнів юнацьких та молодіжних збірних.

У спеціальному відеозверненні до росіян Путін вирішив спочатку провести «урок історії».

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.