Греція заперечила дані Туреччини про 76 тисяч мігрантів, які пропустили в ЄС

500 осіб на семи човнах досягли грецьких островів Лесбос, Самос і Хіос, де табори для мігрантів вже переповнені

У Міністерстві закордонних справ Греції назвали кампанією з дезінформації та заперечили заяву Туреччини, що до Євросоюзу за два дні пропустили 76 тисяч мігрантів.

Відповідне повідомлення грецьке МЗС розмістило у Twitter.

Натомість там наголосили, що з 29 лютого і до ранку 1 березня з Туреччини до Греції в’їзд заборонили 10 тисячам людей.

Ще 73 особи, які не пов’язані з сирійським регіоном Ідліб, незаконно перетнули грецький кордон. Їх арештували, а правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

