Греція заперечила дані Туреччини про 76 тисяч мігрантів, які пропустили в ЄС



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На турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці

500 осіб на семи човнах досягли грецьких островів Лесбос, Самос і Хіос, де табори для мігрантів вже переповнені

У Міністерстві закордонних справ Греції назвали кампанією з дезінформації та заперечили заяву Туреччини, що до Євросоюзу за два дні пропустили 76 тисяч мігрантів.

Відповідне повідомлення грецьке МЗС розмістило у Twitter.

Натомість там наголосили, що з 29 лютого і до ранку 1 березня з Туреччини до Греції в’їзд заборонили 10 тисячам людей.

Ще 73 особи, які не пов’язані з сирійським регіоном Ідліб, незаконно перетнули грецький кордон. Їх арештували, а правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

Disinformation campaign by Turkish authorities continues. The reality: 10,000 people were prevented from entering Greek territory (all along Evros) from yesterday morning to this morning. 73 -unrelated to #Idlib- persons illegally crossed, were arrested & accordingly prosecuted https://t.co/bqN2V6CLDM — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 1, 2020

Водночас ВВС пише, що деякі мігранти кидалися камінням, металевими прутами і використовували сльозогінний газ, коли їх зупиняли прикордонники.

Також грецька поліція повідомила, що як мінімум 500 осіб на семи човнах досягли грецьких островів Лесбос, Самос і Хіос, де табори для мігрантів вже переповнені.

Заступник міністра оборони Греції Алківіадіс Стефаніс звинуватив Туреччину в таких діях мігрантів: «Вони не тільки не зупиняють їх, але і допомагають їм».

Нагадаємо, раніше турецька влада заявила, що за два дні пропустила в ЄС 76 тисяч мігрантів. Перед цим вона оголосила, що більше не перешкоджатиме потоку мігрантів, які хочуть потрапити до Європи.

Нагадаємо, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.

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