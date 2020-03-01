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    Греція заперечила дані Туреччини про 76 тисяч мігрантів, які пропустили в ЄС

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    На турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці - Греція заперечила дані Туреччини про 76 тисяч мігрантів, які пропустили в ЄС
    На турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці

    500 осіб на семи човнах досягли грецьких островів Лесбос, Самос і Хіос, де табори для мігрантів вже переповнені

    У Міністерстві закордонних справ Греції назвали кампанією з дезінформації та заперечили заяву Туреччини, що до Євросоюзу за два дні пропустили 76 тисяч мігрантів.

    Відповідне повідомлення грецьке МЗС розмістило у Twitter.

    Натомість там наголосили, що з 29 лютого і до ранку 1 березня з Туреччини до Греції в’їзд заборонили 10 тисячам людей.

    Ще 73 особи, які не пов’язані з сирійським регіоном Ідліб, незаконно перетнули грецький кордон. Їх арештували, а правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

    Водночас ВВС пише, що деякі мігранти кидалися камінням, металевими прутами і використовували сльозогінний газ, коли їх зупиняли прикордонники.

    Також грецька поліція повідомила, що як мінімум 500 осіб на семи човнах досягли грецьких островів Лесбос, Самос і Хіос, де табори для мігрантів вже переповнені.

    Заступник міністра оборони Греції Алківіадіс Стефаніс звинуватив Туреччину в таких діях мігрантів: «Вони не тільки не зупиняють їх, але і допомагають їм».

    Нагадаємо, раніше турецька влада заявила, що за два дні пропустила в ЄС 76 тисяч мігрантів. Перед цим вона оголосила, що більше не перешкоджатиме потоку мігрантів, які хочуть потрапити до Європи.

    Нагадаємо, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.

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