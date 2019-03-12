У столичних окружних виборчкомах встановлять відеокамери за 4 млн грн



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Київська влада шукає підрядника, який візьметься в стислі терміни оснастити технікою 13 столичних окружних виборчкомів

Київська влада має намір дати рішучий бій фальсифікаціям на виборах. З цією метою вони готові витратити на закупівлю і установку розумних камер відеоспостереження майже 4 млн грн. Комунальне підприємство «Інформатика» 12 березня оголосило тендер на майданчику ProZorro - шукає підрядника, який візьметься в стислі терміни оснастити технікою 13 столичних окружних виборчкомів. Про це пише UBR.

Проект, що має назву «Розвиток комплексної системи відеоспостереження на вулицях, прилеглих до виборчих дільниць», насправді пропонує встановити розумні камери не тільки на вулицях, але і всередині будівель. Всього планують змонтувати 65 пристроїв:

Центрвиборчком - 2 роботизовані/4 зовнішні камери

ОВК №211 (пр. Голосіївський, 22/1) - 2 зовнішні камери/3 внутрішні

ОВК №212 (вул. Кошиця, 11) - 3/5

ОВК №213, ОВК №215 (пр. Маяковського, 29) - 4/6

ОВК №214, ОВК №216 (бульвар Праці, 1/1) - 8/3

ОВК №217 (вул. Героїв Дніпра, 32а) - 3 зовнішні

ОВК №218, ОВК №219 (вул. Крамського, 10) - 2/1

ОВК №222 (вул. Білицька, 55) - 5/2

ОВК №221 (вул. Московська, 37/2) - 2/1

ОВК №222 (пр. Перемоги 37) - 2/4

ОВК №223 (вул. Щербаківського, 49) - 2/1.

Замовник запевняє, що встановить камери для забезпечення прав і свобод людей, а також забезпечення безпеки. Причому в рамках вже існуючої в Києві системи відеоспостереження. Для цього підрядник повинен буде не тільки змонтувати пристрої, але і підключити їх до загальноміського ситуаційного центру, фахівці якого зможуть стежити за порядком в режимі онлайн, а відео стануть записувати на сервери.