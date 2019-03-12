Україна перейде на літній час 31 березня



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Двічі на рік стрілки годинників переводяться на годину у понад 100 країнах світу

Стрілки годинників треба буде переводити на годину вперед

У 2019 році Україна перейде на літній час у ніч на 31 березня. Годинники переводять на літній час в останню неділю березня.

Стрілки годинника треба буде переводити на годину вперед, таким чином, українці у неділю 31 березня (день виборів президента України) втратять годину сну.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України» з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд прийняв постанову запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1 годину назад.

Нагадаємо, двічі на рік стрілки годинників переводяться на годину у понад 100 країнах світу: в останню неділю березня - на годину вперед, а останньої неділі жовтня - на годину назад. Це необхідно для того, щоб наблизити адміністративний час до сонячного.

До слова, у Мінекономрозвитку не виключили скасування переходу на літній час слідом за ЄС.

Як повідомлялося, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС має намір скасувати перехід між літнім і зимовим часом. Рішення було прийняте після опитування, де громадяни Європейського Союзу висловлюватимуть проти чи за переводу годинників.