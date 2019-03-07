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    Гриценко програв Порошенку суд

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    Анатолій Гриценко подав у суд на Петра Порошенка&nbsp; - Гриценко програв Порошенку суд
    Анатолій Гриценко подав у суд на Петра Порошенка 

    У Гриценка збираються подавати апеляцію

    Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову кандидата в президенти Анатолія Гриценка до чинного глави держави та кандидата в президенти Петра Порошенка щодо порушень під час ведення передвиборної агітації.

    Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький.

    Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог про визнання передвиборною агітацією інформації у вигляді 74 фотографій про робочу поїздку Порошенка 2 березня до Одеської області, розміщеної на офіційному сайті президента.

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    Відповідно, суд відмовив позивачеві і в тому, щоб зобов'язати Порошенка оплатити цю передвиборну, на його думку, агітацію з його виборчого фонду.

    Чорнолуцький зазначив, що на це рішення буде подано апеляцію до Верховного Суду.

    • 22 лютого ЦВК роз’яснила положення про проведення агітації і підкуп виборців. У постанові відзначається, що фізичним особам, залученим до агітації, можуть відшкодовувати витрати на телефонні послуги, проїзд, харчування, проживання тощо.
    • У штабі Гриценка заявили, що Центральна виборча комісія своїм роз'ясненням про агітацію легалізувала підкуп виборців.
    • 1 березня Гриценко повідомив, що Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправною і недійсною постанову ЦВК про аспекти ведення передвиборчої агітації.
    • 5 березня Верховний суд України скасував рішення апеляційного адміністративного суду яким визнається протиправною і недійсною постанова ЦВК, що дозволяє виборчим штабам кандидатів у президенти платити агітаторам.
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