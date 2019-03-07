Порошенко сьогодні дасть інтерв'ю трьом телеканалам



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Президент Петро Порошенко дасть інтерв'ю українським телеканалам

На телеканалі «Україна» інтерв'ю президента транслюватимуть о 19:40

Президент Петро Порошенко дасть інтерв'ю трьом українським телеканалам, яке буде показано у вечірньому ефірі 7 березня.

Про це він повідомив у Facebook.

«Сьогодні даю інтерв'ю українським телеканалам. Дивіться на телеканалі Україна о 19:40, на Inter TV-Channel о 20:25 та о 22:30 – на телеканалі ICTV», - написав глава держави.

До слова, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит«Укроборонпрому». Слід зазначити, що президент підтримав ідею часткового розсекречення оборонного замовлення.

Також Порошенко підписав закон про допуск в Україну іноземних військ на навчання.

Крім того, напередодні президент обговорив із заступником держсекретаря США звільнення українських моряків.

Петро Порошенко привітав рішення Комітету постійних представників ЄС про запуск нового «азовського пакета» санкцій проти Росії та анонсував свій візит до Брюсселя.