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    Гривня дещо зросла: курс валют на 15 липня

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    Нацбанк встановив курси валют на четвер - Гривня дещо зросла: курс валют на 15 липня
    Нацбанк встановив курси валют на четвер
    Фото з відкритих джерел

    На міжбанківському валютному ринку курс долара не змінився: у продажу - 27,32 гривень за долар, а в купівлі - 27,30 гривень за долар

    Національний банк України на четвер, 15 липня, зміцнив курс гривні майже на 2 копійки по відношенню до долара і більш ніж на 12 копійок до євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Отже, офіційні курси долара і євро знизилися після незначного зростання напередодні.

    Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    • - 100 доларів США - 2730,47 гривень (-0,0169 грн);
    • - 100 євро - 3224,82 гривень (-0,1238 грн).

    На міжбанківському валютному ринку курс долара не змінився: у продажу - 27,32 гривень за долар, а в купівлі - 27,30 гривень за долар. Курс євро в продажу також не змінився - 32,29 гривень за євро.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Україні діє ринок підроблених купюр. Купити їх дуже просто, можна замовити навіть поштою. Підробки збувають у магазинах, транспорті та навіть через термінали.

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    Теги: Національний банк курс валют економіка гривня фінанси
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    Гривня дещо зросла: курс валют на 15 липня