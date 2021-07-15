Гривня дещо зросла: курс валют на 15 липня

На міжбанківському валютному ринку курс долара не змінився: у продажу - 27,32 гривень за долар, а в купівлі - 27,30 гривень за долар

Національний банк України на четвер, 15 липня, зміцнив курс гривні майже на 2 копійки по відношенню до долара і більш ніж на 12 копійок до євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Отже, офіційні курси долара і євро знизилися після незначного зростання напередодні.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

- 100 доларів США - 2730,47 гривень (-0,0169 грн);

- 100 євро - 3224,82 гривень (-0,1238 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара не змінився: у продажу - 27,32 гривень за долар, а в купівлі - 27,30 гривень за долар. Курс євро в продажу також не змінився - 32,29 гривень за євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Україні діє ринок підроблених купюр. Купити їх дуже просто, можна замовити навіть поштою. Підробки збувають у магазинах, транспорті та навіть через термінали.