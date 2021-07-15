Гривня дещо зросла: курс валют на 15 липня
На міжбанківському валютному ринку курс долара не змінився: у продажу - 27,32 гривень за долар, а в купівлі - 27,30 гривень за долар
Отже, офіційні курси долара і євро знизилися після незначного зростання напередодні.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:
- - 100 доларів США - 2730,47 гривень (-0,0169 грн);
- - 100 євро - 3224,82 гривень (-0,1238 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара не змінився: у продажу - 27,32 гривень за долар, а в купівлі - 27,30 гривень за долар. Курс євро в продажу також не змінився - 32,29 гривень за євро.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Україні діє ринок підроблених купюр. Купити їх дуже просто, можна замовити навіть поштою. Підробки збувають у магазинах, транспорті та навіть через термінали.