В Україні стартувала реєстрація колекторів

В Україні стартувала реєстрація колекторських компаній, яка триватиме майже місяць, до 13 серпня

Всі компанії, як зі статусом фінансової установи, так і без нього, що вже працюють на ринку, повинні протягом місяця подати Нацбанку документи для реєстрації

В Україні стартувала реєстрація колекторських компаній. Національний банк приймає документи для включення заявників до Реєстру колекторських компаній. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Всі компанії, як зі статусом фінансової установи, так і без нього, що вже працюють на ринку, повинні протягом місяця – з 14 липня по 13 серпня – подати Національному банку документи для реєстрації.

Щоб спростити процес подачі документів, Національний банк розробив і опублікував спеціальні електронні форми в форматі Word і Excel. Відзначимо, що саме форми в форматі Word і Excel потрібно заповнювати заявникам для подання пакета документів Національного банку.

У той же час різні категорії заявників заповнюють різні форми. Компанії без статусу фінансової установи повинні подати повний пакет документів. А небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на надання деяких фінансових послуг (а саме на факторинг або кредитування), – скорочений перелік документів.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла законопроект № 4241 про захист споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості в кінці березня.

Нагляд за роботою колекторів буде здійснювати Національний банк України. З прийняттям цього закону в Україні вперше з'явилося чітке законодавче регулювання роботи колекторських компаній і кредитодавців під час врегулювання простроченої заборгованості.

Як раніше писав «Главком», з 14 липня в Україні по-новому запрацюють фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.