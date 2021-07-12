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    Гривня продовжує падати. Курси валют на 12 липня

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    Нацбанк встановив курси валют на 12 липня - Гривня продовжує падати. Курси валют на 12 липня

    Нацбанк встановив курси валют на 12 липня

    Фото з відкритих джерел

    Нацбанк на кілька копійок ослабив гривню щодо долара і євро

    Національний банк України на понеділок, 12 липня, опустив гривню на 3 копійки по відношенню до долара і на 8 копійок до євро. Про це свідчать дані на сайті.

    Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    - 100 доларів США - 2732,34 гривень (+0,0372 грн);

    - 100 євро - 3249,56 гривень (+0,0865 грн).

    На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу не змінився та був 27,33 гривень, у продажу - 27,30 гривень. Курс євро в продажу піднявся лише на 2 копійки - до 32,42 гривень за євро.

    Експерти розповіли, що наразі починається літня стабільність курсу. Зокрема, Олександр Охріменко каже, що рано переходити з гривневих депозитів у валюту, поки на гривні можна заробити більше, ніж на доларі. Тому його порада: заробляти в липні і серпні на короткострокових гривневих депозитах (1 місяць), а не на курсі долара.

    Олег Пендзин радить поки взяти паузу: не продавати і не купувати валюту без необхідності.

    Андрій Шевчишин говорить, що, влітку, коли курс стабільний і низький, саме час вкладатися в валюту «у довгу».

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    Теги: Національний банк курс валют гривня
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    Гривня продовжує падати. Курси валют на 12 липня