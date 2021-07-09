Нацбанк встановив тариф на реєстрацію колекторів

Із 14 липня в Україні стартує обумовлена законом реєстрація колекторських компаній, яка триватиме майже місяць, до 13 серпня

Із 14 липня в Україні стартує обумовлена законом реєстрація колекторських компаній, яка триватиме майже місяць, до 13 серпня

З 14 липня в Україні по-новому запрацюють фінустанови і колекторські компанії

Національний банк України встановив тариф для компаній, які не є фінансовими установами та подають заяву для реєстрації як колекторської компанії – тариф становитиме 24 тис грн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Зміни до закону «Про споживче кредитування» передбачають, що для реєстрації колекторської компанії потрібно подати, зокрема, й документ, що підтверджує внесення плати за розгляд пакета документів.

Тому Національний банк як регулятор колекторських компаній запроваджує нову банківську послугу щодо реєстрації колекторських компаній зі встановленням відповідного тарифу на неї», – пояснили в НБУ.

Відповідні норми містить постанова правління НБУ від 8 липня 2021 року.

Рішення про перегляд тарифів розпочне діяти з 14 липня 2021 року.

Оновлені реквізити рахунків для оплати відповідних послуг у сфері реєстрації та ліцензування будуть розміщені на спеціальній веб-сторінці НБУ.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.