  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Нацбанк встановив тариф на реєстрацію колекторів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Із 14 липня в Україні стартує обумовлена законом реєстрація колекторських компаній, яка триватиме майже місяць, до 13 серпня - Нацбанк встановив тариф на реєстрацію колекторів
    Із 14 липня в Україні стартує обумовлена законом реєстрація колекторських компаній, яка триватиме майже місяць, до 13 серпня
    Фото з відкритих джерел

    З 14 липня в Україні по-новому запрацюють фінустанови і колекторські компанії

    Національний банк України встановив тариф для компаній, які не є фінансовими установами та подають заяву для реєстрації як колекторської компанії – тариф становитиме 24 тис грн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

    «Зміни до закону «Про споживче кредитування» передбачають, що для реєстрації колекторської компанії потрібно подати, зокрема, й документ, що підтверджує внесення плати за розгляд пакета документів.

    Тому Національний банк як регулятор колекторських компаній запроваджує нову банківську послугу щодо реєстрації колекторських компаній зі встановленням відповідного тарифу на неї», – пояснили в НБУ.

    Відповідні норми містить постанова правління НБУ від 8 липня 2021 року.

    Рішення про перегляд тарифів розпочне діяти з 14 липня 2021 року.

    Оновлені реквізити рахунків для оплати відповідних послуг у сфері реєстрації та ліцензування будуть розміщені на спеціальній веб-сторінці НБУ.

    До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

    Читайте також: Колектори в Україні запрацюють по-новому. Що відомо
    Теги: борг Національний банк банк фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нацбанк встановив тариф на реєстрацію колекторів