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    Долар дорожчає: Нацбанк встановив курс гривні на 1 грудня

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    НБУ&nbsp;<span>послабив курс гривні до долара</span> - Долар дорожчає: Нацбанк встановив курс гривні на 1 грудня
    НБУ послабив курс гривні до долара

    Долар подорожчав ще на 3 копійки

    Національний банк України на 1 грудня встановив офіційний курс на рівні 28,49 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Офіційний курс гривні до долара на 1 грудня встановлено на такому рівні: 28,4962 гривень за 1 долар (+0,0281 грн). При цьому курс долара на 30 листопада становить: 28,4681 гривень за 1 долар.

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    Таким чином, офіційний курс зростає дев'ятий день поспіль.

    Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,50 гривень за долар, курс купівлі до 28,48 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 34,09 гривень за євро.

    До слова, із 1 грудня в Україні зросте розмір соціальних виплат. Тобто, підвищується прожитковий мінімум, у зв'язку з цим зростуть соціальні та трудові виплати, серед яких мінімальна пенсія, аліменти та максимальна допомога з безробіття

    Також українцям перерахували пенсії: хто з грудня отримуватиме більше

    Нагадаємо, до кінця року аналітики ICU очікують курсу валюти на рівні 29,5 грн за долар.

    Раніше фахівці розповіли, чого чекати від курсу долара після місцевих виборів в Україні.

    Також фінансисти розповіли, коли зупиниться зростання долара.

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    Теги: Національний банк гривня фінанси
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