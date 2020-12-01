Долар дорожчає: Нацбанк встановив курс гривні на 1 грудня

Долар подорожчав ще на 3 копійки

Національний банк України на 1 грудня встановив офіційний курс на рівні 28,49 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 грудня встановлено на такому рівні: 28,4962 гривень за 1 долар (+0,0281 грн). При цьому курс долара на 30 листопада становить: 28,4681 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає дев'ятий день поспіль.

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,50 гривень за долар, курс купівлі до 28,48 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 34,09 гривень за євро.

До слова, із 1 грудня в Україні зросте розмір соціальних виплат. Тобто, підвищується прожитковий мінімум, у зв'язку з цим зростуть соціальні та трудові виплати, серед яких мінімальна пенсія, аліменти та максимальна допомога з безробіття

Також українцям перерахували пенсії: хто з грудня отримуватиме більше.

Нагадаємо, до кінця року аналітики ICU очікують курсу валюти на рівні 29,5 грн за долар.

Раніше фахівці розповіли, чого чекати від курсу долара після місцевих виборів в Україні.

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