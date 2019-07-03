Громадські організації вимагають від Держкіно анулювати прокатне посвідчення «Сватів»



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Активісти зазначають, що серіал підпадає під заборону на показ в Україні, бо в ньому з’являється російська державна символіка

Низка громадських організацій звернулись до Державного агентства з питань кіно з проханням анулювати прокатне посвідчення серіалу «Свати», який з 1 липня знову почав показувати телеканал «1+1».

Про це на Громадському заявив член експертної комісії при Держкіно Сергій Стуканов.

За його словами, серіал підпадає під заборону на показ в Україні, бо в ньому з’являється російська державна символіка, а серед героїв стрічки є працівники правоохоронних органів РФ, що заборонено законом.

«Я вже не кажу, що в шостому сезоні, який почав показувати телеканал «1+1», з’являється портрет президента Путіна, Йосипа Сталіна, з’являється «георгієвська стрічка», яка так само визнана ворожою символікою, але вже згідно з іншими законами, зокрема про декомунізацію. Шостий сезон не має бути зараз на екранах», – зазанчив Стуканов.

Саме у зв’язку з цим, за його словами, громадські організації звернулись до Держкіно з проханням анулювати прокатне посвідчення «Сватів».

«І я думаю державне агентство має всі підстави це зробити, навіть не звертаючись до експертної комісії», – резюмував Стуканов.

Нагадаємо, 13 червня у Держкіно проголосували за заборону другого сезону серіалу «Свати».

Як повідомлялося, у травні суд відхилив скаргу СБУ та Держкіно на заборону показу «Сватів».

Варто зазначити, що у листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки Федорові Добронравову. За даними СБУ, актор робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, а також неодноразово відвідував Крим із порушенням встановленого українським законом порядку.

Міністерство культури внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.

У березні цього року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в’їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів за його участі, зокрема серіалу «Свати»

У квітні 2019 року Федір Добронравов знову двічі виступив в анексованому Криму.