Гройсман блефував? Уряд не став переслідувати суддю, який відсторонив Супрун від роботи (документ) документ



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Уляна Супрун і суддя Сергій Каракашьян під час засідання

Тиск на суддю Окружного адміністративного суду Києва Сергія Каракашьяна зверенням до ВРП, так і не наважився це зробити

Вища рада правосуддя не підтвердила тиску з боку Кабінету міністрів України на суддю Окружного адміністративного суду Києва Сергія Каракашьяна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на висновок члена ВРП Вадима Беляневича від 5 квітня.

Служитель Феміди, який здійснював розгляд адмінсправи за позовом нардепа Ігоря Мосійчука до виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, 18 лютого поскаржився ВРП на протиправні дії Кабінету міністрів України. Він зазначив, що дізнався зі ЗМІ, що Кабмін ухвалив рішення звернутися до Вищої ради правосуддя зі скаргою на нього і просив притягнути до дисциплінарної відповідальності через справу в.о. міністра Супрун.

Такі дії уряду суддя Каракашьян розцінив як вплив на суд, за що передбачено кримінальну відповідальність за ст. 376 Кримінального кодексу.

Разом з тим, член ВРП Беляневич проаналізував дані системи документообігу і дійшов висновку, що на 5 квітня до Вищої ради правосуддя не надходило дисциплінарної скарги Кабміну на дії судді Каракашьяна.

«… поширені в мережі Інтернет окремими інформаційними агентствами повідомлення про прийняття Кабінетом міністрів України рішення щодо звернення до Вищої ради правосуддя зі скаргою на дії судді у зв’язку з розглядом резонансної справи має певний негативний вплив на авторитет правосуддя в цілому. Проте проведеною перевіркою не встановлено порушення гарантій незалежності судді Сергія Каракашьяна або втручання у його діяльність з боку Кабміну», - сказано у відповідному висновку.

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Нагадаємо, що нардеп Радикальної партії Ігор Мосійчук подав у суд на Уляну Супрун і заявив, що вона не може виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Одним з його аргументів є те, що у Супрун нібито є громадянство США.

5 лютого 2019 року суддя Сергій Каракашьян заборонив Супрун реалізовувати повноваження міністра охорони здоров'я України.

15 лютого було задоволено самовідід судді Каракашьяна у справі Супрун, який поскаржився на тиск з боку Кабміну.

Наразі справу розглядає суддя Окружного адмінсуду Тетяна Скочок.

Як відомо, 27 липня 2016 року Кабмін призначив Уляну Супрун в.о. міністра охорони здоров'я.