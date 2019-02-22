Справа Уляни Супрун: суддя Каракашьян «наїхав» на Кабмін і попросив захисту у Вищої ради правосуддя (документ) документ



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Суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергія Каракашьян

Столичний служитель Феміди побачив тиск у діях виконавчої влади

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергія Каракашьян поскаржився Вищій раді правосуддя (ВРП) на протиправні дії Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лист судді, який надійшов 18 лютого до ВРП.

Служитель Феміди заявив, що здійснював розгляд адмінсправи за позовом нардепа Ігоря Мосійчука до виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Третьою стороною справи, яка не заявляє самостійних вимог, виступив Кабінет міністрів України.

Водночас 13 лютого Кабмін ухвалив рішення звернутися до ВРП зі скаргою на суддю Каракашьяна і просив притягнути його до дисциплінарної відповідальності через справу в.о. міністра Супрун.

«Подання учасником судового провадження скарги на дії судді до Вищої ради правосуддя до закінчення судового розгляду справи має ознаки впливу на суд, що передбачає кримінальну відповідальність за ст. 376 Кримінального кодексу… Вважаю наявними всі підстави стверджувати, що такі очевидно резонансні дії Кабінету міністрів України були вчинені з метою здійснення тиску на мене задля досягнення позитивного для себе результату у цій справі», - вважає суддя Окружного адмінсуду.

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Суддя Сергій Каракашьян додав, що незалежність судової влади є головною умовою забезпечення верховенства права, ефективного захисту прав і свобод людини і громадянина, юридичних осіб, інтересів суспільства й держави.

Як повідомляв «Главком», 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-радикала Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було наявність у Супрун громадянства США. Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

11 лютого Міністерство юстиції України подало клопотання від імені уряду, щоб скасувати тимчасову заборону виконувати Уляні Супрун обов'язки міністра.

14 лютого Окружний адмінсуд Києва не задовольнив клопотання уряду, але скасував з власної ініціативи тимчасову заборону Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я.

Апеляцію Кабінету Міністрів суддя розглядав протягом трьох днів – з 11 лютого. 14 лютого він вийшов з нарадчої кімнати і оголосив рішення.

Суддя-спікер установи Богдан Санін пояснив, що суд скасував рішення з власної ініціативи через прийняте 13 лютого рішення Кабінету міністрів, яким узаконюється право Супрун виконувати обов'язки міністра. Кабмін, за словами Саніна, врегулював всі претензії, пред'явленні Супрун.

15 лютого суддя Сергій Каракашьян, який розглядає справу за позовом народного депутата Ігора Мосійчука проти очільниці міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун, заявив про самовідвід. За словами судді-спікера окружного суду Богдана Саніна, у Каракашьяна було кілька причин, щоб взяти самовідвід.

Згодом у справі щодо відсторонення Уляни Супрун від посади в.о. міністра охорони здоров'я, призначено нового суддю Тетяну Скочок.

Крім цього, ще один народний депутат від фракції Радикальної партії Олексій Ленський подав новий судовий позов на виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун. Позов стосується незаконного признання Супрун на посаду першого заступника міністра охорони здоров’я.