Гройсман заспокоїв українців: небезпеки для водопостачання міст з річки Рось немає



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Прем’єр Володимир Гройсман зазначив, що міські водоканали можуть працювати у штатному режимі

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водозабезпечення з річки Рось, немає.

Про це він 10 червня написав на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно отримав інформацію від Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС. Наразі небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водозабезпечення з річки Рось, немає», - повідомив Гройсман.

Прем’єр зазначив, що міські водоканали можуть працювати у штатному режимі.

Нагадаємо, 9 червня мікроавтобус із хімікатами впав у притоку річки Рось у Збаржівці Вінницької області. Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області повідомила, що у воду потрапила одна тонна інсектициду.

У неділю, 9 червня, було припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тис. мешканців).

Заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко10 червня на пресконференції повідомив, що у водойми потрапили 747 літрів гербіцидів та фунгіцидів різного класу. Небезпечних інсектицидів, що становлять загрозу для життя людей, в каністрах та пакетах, що перевозив автомобіль, за його словами, не було.



