Група священників виступила проти Ватикану через позицію щодо одностатевих шлюбів

Деякі католицькі священники продовжать благословляти одностатеві пари всупереч забороні Ватикану

Група католицьких священиків, яка очолює кампанію непокори Ватикану, виступила проти позиції церкви щодо гомосексуальних шлюбів. Вона заявила, що продовжить благословляти одностатеві пари всупереч приписам Конгрегації доктрини віри (CDF), повідомляє Reuters.

Об’єднання, яке отримало назву «Ініціатива парафіяльних священників», заявило, що «глибоко вражене» такою позицією Ватикану й пообіцяло «не відкидати жодну люблячу пару, яка просить відсвяткувати Боже благословення».

Як уточнює агентство, група базується в Австрії, її очолює отець Гельмут Шуллер. Вона була заснована у 2006 році. Зокрема, її члени виступали за те, щоби католицька церква дозволила священикам одружуватися, а жінкам – ставати священниками.

Нагадаємо, Ватикан заборонив католицькій церкві благословляти одностатеві шлюби. Зазначається, що згідно з позицією Конгрегації доктрини віри, церква не уповноважена благословляти одностатеві шлюби, оскільки такі благословення не можуть «вважатися законними».

Тому священники католицької церкви не мають права благословляти гомосексуальні пари, які просять про певний тип релігійного визнання їхнього шлюбу. Папа Франциск був проінформований та дав свою згоду на цю позицію церкви.

Раніше стало відомо, що керівництво університету у Манчестері рекомендує своїм співробітникам замість слів «батько» і «мати» використовувати слова «один з батьків» або «опікун», а замість «чоловік» і «дружина» – «партнер». Про список гендерно-нейтральних термінів, які не будуть вказувати на стать людини