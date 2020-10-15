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    Скільки вільних ліжок у коронавірусних лікарнях Києва: Кличко оприлюднив дані

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    <span>Міську клінічну лікарню № 18 готують до прийому хворих на коронавірус</span> - Скільки вільних ліжок у коронавірусних лікарнях Києва: Кличко оприлюднив дані
    Міську клінічну лікарню № 18 готують до прийому хворих на коронавірус
    Фото: пресслужба мера Києва

    У Києві зростає кількість хворих на коронавірус, яким потрібна госпіталізація

    У медичних закладах Києва сьогодні лікуються 1797 хворих на коронавірус, 405 пацієнтів - у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Кількість хворих, які потребують госпіталізації, в столиці, на жаль, не зменшується. У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1797 хворих на коронавірус, із них 33 дитини, 405 пацієнтів - у важкому стані. 571 хворий отримує кисневу підтримку, 19 - під апаратами ШВЛ. Іще 143 пацієнти перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 648 хворих», - розповів мер.

    Він підкреслив, що місто зробило і робить все можливе, аби медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус.  

    «Ми поступово збільшуємо кількість ліжок в комунальних медзакладах для прийому хворих на Covid-19. Виділяємо додаткові кошти медичним закладам», - наголосив Кличко. 

    За його словами, столиця вже розгорнула майже 2800 ліжок у 22 комунальних лікарнях. 

    «Але кількість хворих, яким потрібна госпіталізація, збільшується. А ресурс ліжкомісць міста має межі. При цьому державні, відомчі медзаклади та заклади Академії медичних наук, маючи загалом 11 тисяч ліжок і кваліфікований персонал, не приймають хворих на вірус киян. Я вважаю таку ситуацію неприйнятною і непрофесійною з боку органів державної влади! – заявив мер столиці. - Уряд, звичайно, може рекомендувати Києву та іншим містам, які обмеження їм запроваджувати, і перекласти весь тягар боротьби з пандемією на місцеву владу. Але в цій ситуації не можна ділити лікарні на комунальні і державні, якщо вони знаходяться в одному місті. Бо йдеться про здоров’я і життя людей! Стадіони-госпіталі – це не краще за обладнані лікарні з кваліфікованим персоналом!».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      281239
    • Хворіють
      156287
    • Одужали
      119650
    • Померли
      5302

    Як повідомлялось, за минулу добу, 14 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 445 осіб. Це на 23 більше, ніж за попередню добу (за добу 13 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 28957 випадків захворювання на Covid-19.

    В Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка визначена як профільна для прийому хворих на коронавірус, станом на ранок 15 жовтня майже на 100% заповнена хворими на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ лікарня уряд коронавірус
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