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    Неподалік від Фукусіми стався черговий потужний землетрус

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    На вулицях після землетрусу - Неподалік від Фукусіми стався черговий потужний землетрус
    На вулицях після землетрусу
    Фото: «Кіодо»

    Підземні поштовхи в Японії зафіксовано в тому ж регіоні, що й десять років тому

    На півночі Японії знову зафіксовано потужній землетрус. Як повідомляє Latimes, поштовхи магнітудою 7,2 бали відчувалися в тих самих районах, які серйозно постраждали від стихійного лиха у 2011 році.

    Геологічна служба США визначила, що підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 54 км. Землетрус зафіксували о 18:10 за місцевим часом.

    Внаслідок поштовху у префектурі Міягі сформувалося цунамі висотою близько 1 метра.

    Сильні поштовхи спричинили тимчасове відключення електроенергії в деяких районах та призвели до зупинки руху потягів.

    Наразі про постраждалих чи руйнування не повідомляється.

    11 березня 2011 року в Японії стався землетрус магнітудою 9,0, один з найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їх ключову інфраструктуру та спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1».

    Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені покинути свої домівки. Більш ніж 40 тисяч людей все ще не можуть повернутися додому через десять років – більшість із них у префектурі Фукусіма, де райони біля зруйнованої станції, як і раніше, закриті через радіоактивне забруднення.

    Попередній землетрус в Японії стався 16 березня в провінції Ібаракі на північ від Токіо. Епіцентр розташовувався на півдні префектури Ібаракі, на глибині 50 км. Загрози цунамі не було.

    Нагадаємо, 13 лютого, в Японії мінімум 50 людей постраждали в результаті потужного землетрусу. Всі потерпілі – жителі префектур Міягі і Фукусіма на північному сході країни.

    Як повідомлялося, 14 лютого, кількість постраждалих у результаті землетрусу в Японії зросла до 104 осіб. Серед них кілька людей отримали переломи, проте про смертельні випадки не повідомлялося.

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    Теги: Японія АЕС землетрус цунамі
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