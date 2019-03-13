«Губернатор» окупованого Севастополя готується до публічного звіту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник окупованого Севастополя Дмитро Овсянніков

«Єдина Росія» хоче бачити в звіті не лише позитив, але й «прорахунки в роботі губернатора»

Так званий губернатор окупованого Севастополя Дмитро Овсянніков виступив перед представниками партії «Єдина Росія» на закритому засіданні. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Цей виступ є підготовкою до звіту перед «законодавчими зборами» окупованого міста. Попередній закритий виступ прослухали близько 30 осіб. Сам захід тривав до двох із половиною годин.

За словами «депутата» В’ячеслава Аксьонова Овсянніков на закритій зустрічі на окремі питання не відповідав, а деякі його репліки взагалі були хамськими. В тому числі питання, що стосувалися проблем із реалізацією російської «Федеральної цільової програми».

З іншого боку очільник місцевого осередку «Єдиної Росії» Дмитро Саблін висловив сповідання, що публічний звіт зрештою міститиме і опис недоліків роботи «губернатора», які «також є». Мова йде про сферу охорони здоров’я, високі ціни, проблеми із оформленням майнових і земельних питань.

Очікується, що публічний звіт Овсяннікова перед так званими законодавчими зборами окупованого Севастополя може відбутися вже 19 березня 2019 року.