Шакали в окупованому Криму сказились: оголошено карантин



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Неблагополучною визнана територія радіусом два кілометри біля села Азовське

На сході окупованого росіянами Криму оголосили карантин через те, що на території мисливського угіддя «Мисовська» в Ленінському районі Криму, в місці відстрілу шакалів, зафіксували випадок сказу.

Про це повідомила прес-служба управління «Россільгоспнагляду» в Криму і Севастополі, передає «Радіо Свобода».

За указом російського «глави Криму» Сергія Аксьонова в зоні виявлення вірусу оголосили карантин. Як уточнили в відомстві, неблагополучною визнана територія радіусом два кілометри біля села Азовське.

«У період карантину заборонена торгівля тваринами, вивезення їх із території, проведення виставок, а також навчальні заходи з собаками», - йдеться в повідомленні.

Сказ - особливо небезпечне вірусне захворювання, протікає з важким ураженням нервової системи і, як правило, закінчується смертю. Основним джерелом поширення сказу є дикі м'ясоїдні (лисиці, єнотовидні собаки, корсаки, вовки, щури), а також бродячі собаки і кішки.

Раніше повідомлялося, що скажена вовчиця покусала чоловіка і 18 собак на Тернопільщині.