Гуманітарний комітет лише з другої спроби підтримав оновлену програму уряду



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Засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Фото Євгенії Кравчук

у четвер Верховна Рада зможе прийняти рішення щодо доопрацьованої програми дій уряду

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з другої спроби схвалив програму дій уряду.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook нардеп Євгенія Кравчук.

«Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив сьогодні на засіданні програму уряду - хоч і з другої спроби. Також підтримали пропозиції профільного міністра Олександра Ткаченка щодо плану порятунку креативних індустрій!», - написала вона.

Раніше нардеп Ярослав Железняк написав, що комітет не підтримав оновлену програму дій уряду.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що оновлена програма діяльності Кабміну дістала конструктивне схвалення комітетів і членів фракцій парламенту, і це документ, яким можна пишатися.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що у четвер, 18 червня, нардепи зможуть прийняти рішення щодо доопрацьованої програми дій уряду.

«На четвер буде виноситись допрацьована програма дій уряду. Я думаю, що в нас буде можливість розглянути її та прийняти відповідне рішення», - додав Разумков.

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада проголосувала за постанову, якою відправили на доопрацювання програму дій уряду. Відзначимо, якби парламентарі підтримали дану програму, Кабмін би отримав річний імунітет, а Рада б не змогла звільнити главу уряду.



