  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гуманітарний комітет лише з другої спроби підтримав оновлену програму уряду

    • Розсилка
    Засідання комітету&nbsp;з питань гуманітарної та інформаційної політики - Гуманітарний комітет лише з другої спроби підтримав оновлену програму уряду
    Засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики
    Фото Євгенії Кравчук

    у четвер Верховна Рада зможе прийняти рішення щодо доопрацьованої програми дій уряду

    Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з другої спроби схвалив програму дій уряду.

    Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook нардеп Євгенія Кравчук.

    «Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив сьогодні на засіданні програму уряду - хоч і з другої спроби. Також підтримали пропозиції профільного міністра Олександра Ткаченка щодо плану порятунку креативних індустрій!», - написала вона.

    Раніше нардеп Ярослав Железняк написав, що комітет не підтримав оновлену програму дій уряду.

    Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що оновлена програма діяльності Кабміну дістала конструктивне схвалення комітетів і членів фракцій парламенту, і це документ, яким можна пишатися.

    Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що у четвер, 18 червня, нардепи зможуть прийняти рішення щодо доопрацьованої програми дій уряду.

    «На четвер буде виноситись допрацьована програма дій уряду. Я думаю, що в нас буде можливість розглянути її та прийняти відповідне рішення», - додав Разумков.

    Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада проголосувала за постанову, якою відправили на доопрацювання програму дій уряду. Відзначимо, якби парламентарі підтримали дану програму, Кабмін би отримав річний імунітет, а Рада б не змогла звільнити главу уряду.


    Кабмін Верховна Рада імунітет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ