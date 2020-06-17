Комітет Ради не підтримав оновлену програму уряду



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Кабінет міністрів схвалив доопрацьовану програму дій уряду та направив її до Верховної Ради

Глава уряду вважає, що оновлена програма діяльності Кабміну сподобається нардепам

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку не підтримав оновлену програму дій уряду.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Чую, що економічний Комітет НЕ схвалив оновлену програму дій уряду. Тільки 5 з 13 членів Комітету висловили підтримку....», - йдеться у дописі.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що оновлена програма діяльності Кабміну дістала конструктивне схвалення комітетів і членів фракцій парламенту, і це документ, яким можна пишатися.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що у четвер, 18 червня, нардепи зможуть прийняти рішення щодо доопрацьованої програми дій уряду.

«На четвер буде виноситись допрацьована програма дій уряду. Я думаю, що в нас буде можливість розглянути її та прийняти відповідне рішення», - додав Разумков.

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада проголосувала за постанову, якою відправили на доопрацювання програму дій уряду. Відзначимо, якби парламентарі підтримали дану програму, Кабмін би отримав річний імунітет, а Рада б не змогла звільнити главу уряду.