Комітет Ради не підтримав оновлену програму уряду
Глава уряду вважає, що оновлена програма діяльності Кабміну сподобається нардепам
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку не підтримав оновлену програму дій уряду.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
«Чую, що економічний Комітет НЕ схвалив оновлену програму дій уряду. Тільки 5 з 13 членів Комітету висловили підтримку....», - йдеться у дописі.
Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що оновлена програма діяльності Кабміну дістала конструктивне схвалення комітетів і членів фракцій парламенту, і це документ, яким можна пишатися.
Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що у четвер, 18 червня, нардепи зможуть прийняти рішення щодо доопрацьованої програми дій уряду.
«На четвер буде виноситись допрацьована програма дій уряду. Я думаю, що в нас буде можливість розглянути її та прийняти відповідне рішення», - додав Разумков.
Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада проголосувала за постанову, якою відправили на доопрацювання програму дій уряду. Відзначимо, якби парламентарі підтримали дану програму, Кабмін би отримав річний імунітет, а Рада б не змогла звільнити главу уряду.