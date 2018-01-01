Хакери майнили криптовалюту на хмарному аккаунті Tesla
- Сьогодні, 01:47
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Хакери отримали доступ до Tesla завдяки консолі Kubernetes, яка призначена для оптимізації хмарних додатків
Аккаунт Tesla в хмарному сервісі Amazon зламали невідомі хакери. Проте вони не стали нічого викрадати, а просто налаштували потужність хмари на видобуток криптовалюти.
Про це повідомила компанія Redlock, що займається кібербезпекою.
Фахівці Redlock виявили факт злому Tesla ще в січні. Вони шукали власника аккаунта Amazon Web Services, який опублікував дані для використання хмари у відкритому доступі. З'ясувалося, що витік стався з компанії Маска.
Хакери отримали доступ до Tesla завдяки консолі Kubernetes, яка призначена для оптимізації хмарних додатків. Вона була не захищена паролем, і там зберігалися дані до аккаунт компанії.
Отримавши доступ до профілю вони могли заволодіти будь-якою «хмарною» інформацією, включаючи особливо «чутливі» дані, такі як телеметрія машин. Однак компанія відразу зв'язалися з Tesla, яка швидко виправила ситуацію: дані клієнтів не постраждали.
«Ми перевірили вразливість через кілька годин після отримання інформації. Судячи з усього, атака торкнулася тільки внутрішніх тестів машини. Наше внутрішнє розслідування не виявило порушення безпеки даних клієнтів і машин», - заявив представник Tesla.
За даними RedLock, майнінг для зловмисників був цінніше, ніж будь-які дані, які зберігалися в хмарі Tesla. Проте, вони налаштували шкідливий скрипт так, щоб він працював непомітно і споживав незначні потужності обладнання. Також вони використовували нестандартний інтернет-порт, а свої IP-адреси приховали за допомогою сервісу Cloudflare.
Нещодавно кіберполіція викрила працівника одного з ВНЗ Луцька, який розповсюджував шкідливе програмне забезпечення та займався майнінгом криптовалют за рахунок державного університету.
До слова, Венесуела за день заробила на криптовалюті $735 мільйонів.